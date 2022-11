Anime leren begrijpen? Deze 10 series zijn perfect voor beginners

Anime is heel populair op dit moment en steeds vaker zien we in bijvoorbeeld stripwinkels allerlei anime-artikelen liggen. Ook Comic-Con wemelt vaak van de mensen gecosplayed als animepersonages. Deze Japanse tekenfilms zijn er in alle soorten en maten, waardoor het enerzijds een heel veelzijdig genre is, maar ook wat overweldigend. Deze 10 animeseries zijn goed als introductie in deze toffe wereld (en niet per se in een bepaalde volgorde):



10. Jojo’s Bizarre Adventure

Humor

Anime is echt iets heel anders dan een gewone tekenfilm en als er een anime is die dat bewijst, dan is het wel Jojo’s Bizarre Adventure. Hierin volg je verschillende Joestars, leden van een familie die allemaal krachten hebben. Elk personage gaat op zijn eigen manier om met zijn kracht en dat zorgt vaak voor grote hilariteit. Gaandeweg moeten ze het opnemen tegen allerlei schurken, terwijl ze tegelijkertijd steeds meer leren over waar die gave toch vandaan komt.