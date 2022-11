​Dutch Comic Con: event draait minder om manga, meer om mensen

Nam je afgelopen weekend de trein in Amsterdam, dan zag je alleen maar in hippiekleding gestoken mensen die naar de Toppers gingen, maar nam je het openbaar vervoer rond Utrecht, dan werd je getrakteerd op een grote verkleedpartij. Die verkleedpartij heet Dutch Comic Con en dat verkleden heet cosplay. Zeker niet elke bezoeker was als zijn of haar favo gamepersonage naar het evenement gekomen, maar waar mensen in de eerste jaren van Dutch Comic Con nog wel wat terughoudend waren in de cosplay, is dat nu duidelijk voorbij. De mooiste creaties komen voorbij op dit evenement waar veel te doen is.



Bij binnenkomst word je meteen getrakteerd op het hoofdpodium, waar onder andere mc Brainpower interviews met bekende acteurs host. Zo is onder andere Dan Fogler uit Fantastic Beasts and Where to Find Them aanwezig, die dankzij zijn wilde gezichtsbeharing bijna onherkenbaar is. Ook Donna uit Suits schoof aan: Sarahs warme persoonlijkheid was zelfs in die grote, verder wat kille hal voelbaar. De panels worden ook druk bezocht en er worden volop vragen gesteld door ook het publiek. Maar net zoveel enthousiasme en blijdschap is er bijvoorbeeld bij de cosplaywedstrijd, waarbij mensen gestoken in zelfgemaakte kleding van een bepaald personage een soort sketch voorbereiden.