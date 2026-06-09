Game Pass duurder maken was misschien niet het beste idee dat Xbox
ooit had. Nadat er in oktober vorig jaar werd aangekondigd dat er een stevige prijsstijging aankwam voor de abonnementsdienst van Xbox, hebben gamers niet alleen luid op social media gezegd dat ze met hun abonnement
gingen stoppen. Miljoenen deden het ook.
Xbox Chief Strategy Officer Matthew Ball sprak met The Game Business Live
en liet weten dat de waarde van het abonnement ook wel is veranderd. Hiermee doelt hij bijvoorbeeld op het feit dat Call of Duty-spellen niet langer direct vanaf dag één op de dienst aanwezig zullen zijn. In oktober 2025 liet Microsoft weten dat sommige abonnementen met 50 procent omhoog gingen. Microsoft liet Xbox Game Pass Ultimate van 19,99 dollar naar 29,99 dollar gaan, wat neerkomt op een flinke 26,99 euro. Inmiddels kost dat abonnement 22,99 dollar (20,99 euro) per maand, waardoor het meer in balans is, stelt Ball.
Xbox Game Pass
Xbox Game Pass zou inmiddels zelfs weer groeien, maar of die miljoenen snel weer aangroeien is nog afwachten. Wel gaat Microsoft weer meer naar exclusieve games
, zoals Gears of War: E-Day, dat eerder nog op PlayStation uit zou komen. Dat heeft Xbox teruggedraaid, zodat het kopen van specifiek een Xbox weer aantrekkelijker wordt. Hoewel, het is de vraag of het nog heel aantrekkelijk wordt om straks ook de nieuwste Xbox-console te kopen, want in hetzelfde interview zegt Ball dat de RAM-crisis is onderschat en dat Xbox zijn plannen voor de aankomende Helix-console opnieuw bekijkt.
“We werken er heel hard aan om alles wat we kunnen rondom Helix te heroverwegen—een console die we absoluut gaan uitbrengen—en we zijn ons zeer bewust van de manieren waarop we als bedrijf moeten veranderen om ervoor te zorgen dat het betaalbaar en flexibel is." De werkgeheugencrisis is nog lang niet voorbij en de release van Project Helix
wordt verwacht in 2028, waardoor dat wel degelijk invloed zal hebben.