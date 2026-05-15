Microsoft heeft op zijn nieuwe Xbox Elite 3-controller een mysterieuze nieuwe knop toegevoegd. Het zijn er zelfs twee, maar dat lijkt vooral voor de ene en de andere hand te zijn. Zijn het scrollknoppen en wordt de Xbox uiteindelijk ook al een soort TikTok ? Misschien wel.

Xbox Elite 3

De nieuwe Xbox Elite 3-controller lekte via Tecnoblog en blijkt naast die mysterieuze knop een vervangbare batterij te hebben, net als een knop specifiek voor cloudmodus. Gamen in de cloud betekent dat je je spel niet op je console geïnstalleerd hebt, maar via het internet op een server speelt die heel erg anders staat. Het enige wat je dus nodig hebt is een goede internetverbinding. Gamebedrijven zijn al jaren meer bezig met cloudgaming en nu wordt het dus ook echt deel van de controller zelf.

Die nieuwe paarknop kan wisselen tussen cloud en lokaal gamen en het voordeel hiervan moet zijn dat je direct contact maakt met de Xbox Cloud Gaming-servers en dat je dan minder haperingen ervaart.

De Xbox Elite 3 lekte vanwege een Braziliaans bedrijf dat technologie keurt. Het is de opvolger van de Xbox Elite 2 en je kunt onder andere de D-pad vervangen. Of Microsoft al die vervangbare onderdelen maakt door duurzaamheidsstrategieën of omdat de EU bijvoorbeeld erg op de vervangbaarheid van batterijen zit is onbekend, maar het is in ieder geval handig, omdat je zo direct door kunt gamen door simpelweg een volle batterij in je controller te doen. Nu kun je hem ook opladen via USB-C en gewoon doorspelen, maar dat is toch vaak minder comfortabel. De batterij is wat kleiner dan die van de Elite 2, namelijk 1.528 mAh ten opzichte van 2.050 mAh.

Elite-controller