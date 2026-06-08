Hoewel we de afgelopen dagen bij de vele game-aankondigingen heel vaak konden opschrijven dat games naar PlayStation 5, Xbox , PC en vaak zelfs Switch 2 komen, gaat dat in de toekomst waarschijnlijk veranderen. Microsoft wil weer meer naar exclusieve games toe en doet dat onder andere met Gears of War: E-Day en Clockwork Revolution.

Gears of War: E-Day

Xbox heeft gezegd dat het ook niet gaat om een tijdelijke exclusiviteit: deze games zullen nooit naar de PlayStation komen, stelt Microsoft. Ook niet naar de Nintendo Switch. De PC is natuurlijk wel een ander verhaal, omdat Microsoft daar heer en meester is, waardoor de games wel op dat platform verschijnen. Echter gaat het dus niet gebeuren dat ze naar andere consoles komen.

Xbox wil weer een beetje meer terug naar zijn basis en dat is niet zo gek: het heeft sinds kort een nieuwe baas in de vorm van Asha Sharma die vooral hoog inzet op luisteren naar gamers, weer meer terug naar hoe het was en dus ook exclusieve content om het de moeite waard te maken voor mensen om specifiek voor de Xbox te kiezen. Als alle games op alle platforms komen, dan is het makkelijker om bij één console te blijven.

Xbox Wire-hoofdredacteur Joe Skrebels schrijft: "Als onderdeel van onze focus op de terugkeer van XBOX, hebben we ook aangekondigd dat Gears of War: E-Day en Clockwork Revolution exclusief voor de XBOX- console zullen zijn. Dit zijn geen tijdelijke exclusives. Games die al zijn aangekondigd voor een multiplatform-release houden zich aan dat plan – we blijven ons inzetten voor investeringen in en de groei van XBOX, zowel op de console als daarbuiten."

Exclusives op Xbox

Niet alle Xbox-games zijn straks exclusief, zeker online multiplayer-games blijven vaak zo breed mogelijk verschijnen, omdat die ook de spelersaantallen nodig hebben. Senua en State of Decay 3 zijn daarnaast ook games die ook op de PlayStation 5 verschijnen en niet alleen op de Xbox. Waaraan een game moet voldoen om zo'n exclusieve titel te worden is onbekend.

Xbox Series X25 aangekondigd

Verder heeft Xbox een nieuwe Xbox aangekondigd, maar niet 'de' nieuwe Xbox. Het komt met een speciale 25 jaar Xbox-variant van Xbox Series en die is erg tof: doorschijnend, Xbox-groen en met een nogal explosieve trailer:

Microsoft laat weten dat er ook een XBOX Wireless Controller X25 Special Edition verschijnt. Hierbij kun je voor het eerst door de behuizing aan de achterkant heenkijken De ABXY-knoppen zijnu uitgevoerd in de originele kleuren, terwijl de groene XBOX-knop herinnert aan het moment dat de allereerste groene 'X' ten tonele verscheen. De controller verschijnt in oktober, de console in november.