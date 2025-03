Verschijnt de opvolger van Xbox Series X in 2027?

Handheld van Xbox

Het heeft er lang tegen gevochten, want er is er nog nooit een geweest, maar het moet steken dat Steam Deck zoveel succes heeft: dat is een handheld gebaseerd op PC-gaming en laat de wereld van PC’s nu net precies een domein zijn waarin Microsoft heel fanatiek aanwezig is… We zijn dus benieuwd of Microsoft meer voor een Steam Deck-achtig systeem gaat of toch meer een ‘lichter’ apparaat dat echt gelieerd is aan de console, zoals de PlayStation Portal.

Normaliter zijn controllers niet zo interessant, want hoewel ze belangrijk zijn als hulpmiddel, zijn ze altijd vooral een hulpmiddel. De nieuwe controllers lijken meer te zijn dat dan: ze zijn in staat om snel te wisselen tussen verschillende apparaten en kunnen worden gebruikt voor cloudgaming. Microsoft heeft daar grote plannen mee, omdat je daarmee kunt gamen op ongeveer elk apparaat: de game draait ergens op een server die het allemaal makkelijk aankan en jij als gamer krijgt via het internet te zien wat zich op die server afspeelt. Ook worden je inputs snel via het internet naar die server gestuurd, zodat je gewoon kunt gamen zoals je gewend bent, zonder dat je je apparaat vol hoeft te zetten met gamebestanden.

Het is overigens niet gezegd dat die gamehandheld van Microsoft ook echt pas uitkomt in 2027. Misschien dat dat nog iets te lang duurt, nu het een drukte van jewelste is op de handheldmarkt. Misschien komt Microsoft er zelfs dit jaar mee, al zijn er wel nog relatief weinig lekken over het apparaat, waardoor 2026 misschien toch realistischer is.