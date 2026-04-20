Turtle WoW stopt. Stormforge stopt. Blizzard trekt juridisch hard aan de rem. Maar waarom nu, na jaren van gedogen? De antwoorden wijzen richting BlizzCon 2026.

Deze week kondigde Turtle WoW aan dat het na bijna acht jaar de deuren sluit . De servers gaan offline op 15 mei 2026. Kort daarna volgde Stormforge, een andere populaire private server, met een vergelijkbare mededeling: ook zij stoppen per 14 mei, na een cease-and-desist van een juridische vertegenwoordiger van Blizzard Entertainment. Stormforge schrijft in haar afscheidsbericht dat er "positieve gesprekken" volgden op de C&D en dat ze de sluiting netjes afhandelen.

Private servers zijn zo oud als WoW zelf. Blizzard heeft ze altijd al juridisch kunnen aanpakken, maar deed dat zelden systematisch. Dat twee grote servers nu binnen dezelfde week omvallen, op vrijwel dezelfde sluitingsdatum, is geen toeval. Dit is gecoördineerd.

De vraag is dus niet of Blizzard dit mocht doen - dat mag het al jaren. De vraag is: waarom nu?

Het Classic+ puzzelstuk

De WoW Classic-gemeenschap speculeerde al maanden over Classic+: een officiële uitbreiding van het Classic-format met nieuwe content, kwaliteitsverbeteringen en mogelijk nieuwe gebieden - iets wat private servers als Turtle WoW al jaren zelf invullen. Blizzard heeft zelf voorzichtige signalen afgegeven. Lead Game Designer Josh Greenfield, de man achter Season of Discovery , kreeg begin dit jaar een nieuwe rol exclusief gericht op Classic. In de State of Azeroth-presentatie van januari kondigde Blizzard aan dat de toekomst van Classic verder toegelicht wordt op BlizzCon 2026, die plaatsvindt op 12 en 13 september in Anaheim.

Op de voorspellingsmarkt Manifold staat de kans op een Classic+-aankondiging bij BlizzCon 2026 momenteel op 45 procent. Dat is geen zekerheid, maar wel een serieuze kanshebber.

De tijdlijn is opvallend consistent:

Januari 2026

Blizzard benoemt Josh Greenfield tot Lead Game Designer voor Classic. Classic+ als concept wint terrein in de community.

Januari 2026

State of Azeroth: Blizzard belooft meer nieuws over Classic's toekomst op BlizzCon 2026.

April 2026

Cease-and-desist naar Turtle WoW en Stormforge. Beide servers kondigen sluiting per 14-15 mei aan.

September 2026

BlizzCon 2026 - verwacht: aankondiging toekomst WoW Classic.

Private servers als Turtle WoW zijn populair omdat ze bieden wat Blizzard officieel niet levert: nieuwe Classic-content, custom quests, uitgebreide werelden, meer dungeons & raids. Als Blizzard Classic+ aankondigt, concurreert dat rechtstreeks met wat deze servers nu gratis aanbieden. Vanuit strategisch oogpunt is het logisch om die concurrent van het bord te halen voordat je je eigen product presenteert.

Stormforge omschrijft het in zijn afscheidsbrief diplomatiek: ze zullen zich "niet meer bezighouden met private servers voor Activision- of Blizzard-games" en willen hun energie richten op eigen projecten. Dat klinkt als een vriendschappelijke regeling - en vriendschappelijke regelingen hebben doorgaans een prijs.

Niets hiervan is bevestigd. Blizzard heeft Classic+ niet aangekondigd en heeft de C&D-acties niet publiek toegelicht. Maar de optelsom van een gerichte juridische campagne, een prominente Classic-designer in een nieuwe rol, en een BlizzCon waarop Blizzard zelf belooft meer te zeggen over Classic's toekomst - dat is geen ruis. Dat is een patroon.

Waarom Warmane wél ongemoeid blijft

Opvallend is dat Warmane - met naar eigen zeggen meer dan 10.000 gelijktijdige spelers de grootste private server ter wereld - vooralsnog ongemoeid wordt gelaten. Dat is minder vreemd dan het lijkt. Warmane draait uitsluitend op oude expansies als WotLK en TBC, content die Blizzard al officieel heeft uitgebracht en niet opnieuw wil verkopen. Bovendien heeft Warmane een notoir pay-to-win-model: spelers kunnen ingame gear kopen met echt geld. Dat trekt een ander publiek dan de gedreven Classic-speler die Blizzard met Classic+ wil terugwinnen. En waar Turtle WoW en Stormforge open communities waren met bekende teams, opereert Warmane al jaren anoniem en vermoedelijk buiten EU/VS-jurisdictie - wat een C&D juridisch een stuk complexer maakt.

Chirurgisch ingegrepen, niet breed gesloopt

Wie de top 10 populairste private servers van dit moment doorloopt, ziet hetzelfde patroon. Ascension WoW biedt een volledig klassenloos systeem - zo ver van vanilla WoW afgedwaald dat Classic+ er nooit mee concurreert. Firestorm draait op The War Within, actuele retailcontent, wat een ander juridisch vraagstuk is. De rest - ChromieCraft, Whitemane, WoW Circle, Tauri Legion - is ofwel te klein, te regionaal of te ver van vanilla om in het vizier te lopen. Van de hele top 10 waren Turtle WoW en Stormforge de enige twee die exact deden wat Classic+ zou moeten doen: vanilla uitbreiden met nieuwe content, zonder het karakter van het origineel te verliezen. Blizzard heeft dus niet breed gesloopt - het heeft chirurgisch ingegrepen, op precies de plekken die er voor Classic+ toe doen.

De spelers van Turtle WoW en Stormforge verliezen volgende maand hun servers. Maar misschien krijgen ze er in september iets voor terug.