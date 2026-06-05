Wil je iets te doen hebben in de rust, of gewoon even snel een potje doen voor je naar je werk gaat? De game FIFA World Cup 2026 verschijnt op 11 juni binnen Netflix -games en het is te spelen op je televisie en op de PC.

FIFA World Cup

Voetballen met de bekendste spelers, rode kaarten: je hoeft het allemaal niet alleen te doen, want je kunt de game spelen met maximaal vier spelers. Netflix belooft dat je kunt kiezen uit alle 48 delenemende landen van het WK, in de 16 stadions en met 1.248 spelers die ook in het toernooi zelf uitkomen. Een leuke manier om voor elke wedstrijd even in de stemming te komen en te voorspellen wat de uitslag wordt.

Het spel draait om snelheid, samen spelen en toegankelijkheid, zegt Netflix. Het is verder niet gebaseerd op een flim of serie op het platform, het gaat eigenlijk puur om deze zomer. Met het WK voor de deur heeft Netflix het slim bedacht met FIFA World Cup uitbrengen, want het is een goede manier om Netflix Games op de televisie onder de aandacht te brengen.

Waarschijnlijk kennen veel mensen wel de games van Netflix op de smartphone, maar weet lang niet iedereen dat je ook op je televisie nu games kunt spelen. Dat kan gewoon via de Netflix-app op je televisie. Alleen heb je natuurlijk controllers nodig, maar daarvoor kun je je smartphone gebruiken. Je moet vegen om te schieten en te passen, en het enige wat je hoeft te doen om connectie met de televisie te maken is voor de wedstrijd een QR-code op het scherm scannen.

Netflix Games

Houd er wel rekening mee dat Netflix Games nog in bèta zijn in Nederland: het is dus niet op alle televisies en in alle computerbrowsers beschikbaar. Games op televisie is in twintig landen beschikbaar en we zijn daar wel één van, net als België, Duitsland en Frankrijk. Het voordeel van de games van Netflix is dat ze niks extra's kosten: ze zitten bij je abonnement in.