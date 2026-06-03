LEGO en de KNVB hebben het eerste voetbalvaantje ooit gepresenteerd dat helemaal uit LEGO-stenen is gemaakt. Voordat de uitzwaaiwedstrijd Oranje-Algerije begint in de Kuip krijgt Virgil van Dijk het bouwwerk dat hij vervolgens aan de aanvoerder van Algerije overdraagt.

LEGO-vaantje

De maker van het bouwwerk is LEGO Certified Professional Björn Ramant. Hij had 4.486 stenen nodig om tot dit bouwwerk te komen en het weegt dan ook een flinke 1,3 kilogram. De Vlaming is drie dagen met het ontwerp bezig geweest en het bouwen nam vervolgens 4 dagen in beslag.

Wat vooral een tijdrovende klus is, dat is dat een vaantje hangt: de steentjes moesten dus op een net worden bevestigd om het zo een flexibel vlag-achtig bouwwerk te maken, in plaats van een plaat. De ex-LEGO Masters-deelnemer is heel trots op het eindresultaat, maar hij zegt nog trotser te zijn als dat vaantje zorgt dat anderen worden geïnspireerd om zelf ook aan de slag te gaan.

Het vaantje is heel Hollands: het is rood-wit-blauw en bevat een KNVB-embleem. LEGO en de voetbalbond zijn geen vreemden: samen zijn ze partners tot en met het EK 2028 met als doel om te zorgen dat mensen worden aangemoedigd om meer te spelen en meer te bewegen. Daarom is er ook een speciale LEGO-zone bij de uitzwaaiwedstrijd, waar 1.000.000 oranje LEGO-stenen worden uitgedeeld. Ook konden LEGO-fans vandaag een gratis doosje oranje steentjes ophalen bij Intertoys, Dreamland of in een LEGO-winkel.

WK voetbal