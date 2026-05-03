LEGO heeft een paar keer in het jaar geweldige drops: 1 mei, wat dus nu net is, maar ook 1 augustus. Terwijl je je misschien nu nog naar de online shop van LEGO snelt om te checken wat er op 1 mei dan allemaal verscheen, kun je alvast uitkijken naar een heel toffe toevoeging op 1 augustus, namelijk The Fantastic Four H.E.R.B.I.E. Dit robotje komt met een kopje koffie en een schroevendraaier en is vooral een heel grappige set voor op tafel.

Het gaat om een replica van de robot uit de film The Fantastic Four met zijn bandrecorder-ogen die meedraaien als hij beweegt. Zijn armen en vingers zijn flexibel, waardoor hij zijn favoriete mok en een schroevendraaier kan vasthouden. Er zit ook een paneel in zijn lijf waar je deze twee accessoires in kunt opbergen.

H.E.R.B.I.E. is niet het grootste personage binnen de Fantastic Four, maar hij is 100 procent het leukste personage om van LEGO te hebben en te bouwen. In onze review van de film, die vorig jaar verscheen, schreven we dat we vooral de retrofuturistische setting erg kunnen waarderen. Ook is het een film waar het tempo lekker in blijft en waar een geweldige schurk inzit in de vorm van Galactus. De film is verder duidelijk een setup voor wat er nog meer staat te gebeuren in het Marvel -universum en daar krijgen we eind dit jaar antwoord op als Avengers verschijnt.

The Fantastic Four H.E.R.B.I.E. (#76339) is ongeveer 23 centimeter hoog en kan verschillende poses aannemen. Hij is in tegenstelling tot veel andere LEGO-sets van de laatste tijd voor 10 jaar en ouder. Hij bestaat uit 747 steentjes en uiteraard gaat het om een samenwerking met Marvel. Ook valt de prijs wel mee, al is hij ook niet al te groot: hij kost 69,99 euro.