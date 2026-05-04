Star Wars-dag: nieuwe LEGO-sets, Fortnite en meer

Entertainment04 mei , 13:44doorLaura Jenny
4 mei, May the Force be with you. Het is vandaag zoals het hoort Star Wars-dag en dat betekent dat we veel Star Wars-gerelateerd nieuws voorbij zien komen. En zeg je Star Wars, dan zeg je ook LEGO. Dit is wat we allemaal voor nieuws voorbij hebben zien komen deze Star Wars-dag.

Nieuwe adventkalenders

Zo heeft LEGO deze week zijn adventskalenders voor 2026 al onthuld. Het gaat om een kalender van Marvel, City, Disney en.. Star Wars natuurlijk. Ze verschijnen lekker op tijd: al op 1 september. We zien weer een mix van figuren, kersttruien en vooral de Baby Yoda (Grogu) in kerstoutfit trekt de aandacht. Maar ook Carson Teva, Jawa en IG-111 zijn van de partij.
LEGO Star Wars

Nieuwe LEGO Star Wars-sets

Er zijn drie Star Wars-sets aangekondigd voor LEGO. Het gaat om de LEGO Star Wars 75461 Up-Sacled Darth Vader Minifigure, een grote minifig van de grote bad guy die 99,99 euro kost. 1 juni verschijnt hij en een cool detail is dat hij een stoffen cape draagt.
Een andere nieuwe set is de LEGO Star Wars 75458 Imperial Remnant AT-RT Driver Helmet, een helm om te bouwen van de AT-RT-bestuurder die je ziet in onder andere The Mandalorian & Grogu. Hij bestaat uit 775 stenen en kost 69,99 euro. Ook deze verschijnt 1 juni.
De derde en laatste net aangekondigde set is de Imperial Lambda-Class Shuttle (nummer 75459), die verschijnt op 1 juli. Hij kost 149,99 euro en bestaat uit 961 stenen. Hij is gebaseerd op het transportschip uit The Mandalorian en hij heeft zelfs twee studs-shooters.
Daarnaast krijg je afhankelijk van je aankoopbedrag LEGO Star Wars The Razor Crest Mini-Build vanaf 40 euro, de Darksaber vanaf 160 euro cadeau.

Star Wars: Galactic Racer verschijnt op 6 oktober

Er is ook gamenieuws te melden naast Fortnite, wat zometeen komt. Voor mensen die lekker willen podracen is er Star Wars: Galactic Racer dat op 6 oktober uitkomt. Hierin speel je een verhaal waarin je een podracer bent die in allerlei voertuigen racet.

Star Wars komt ook weer naar Frotnite. Er zijn drie nieuwe eilanden die verschillende Star Wars-ervaringen bieden. Galactic Siege met een soort capture-the-flag met 10v10 PvP. Het krijgt na The Mandlaorian & Grogu een nieuwe map. Daarnaast is er Star Wars Droid Tycoon waarin je droigs kunt bouwen met Star Wars-blueprints en meer dan 40 in-game droids en Escape Vader, een spel waarin je met zijn vieren moet samenwerken om te ontsnappen, terwijl Vader je opjaagd.
Mocht je hebben besloten dat vandaag eindelijk de dag is dat je de LEGO Star Wars Millennium Falcon (75192) gaat kopen, dan hebben we nog wel een tip, want deze set is 250 euro afgeprijsd bij Intertoys. Hij kost daar geen 849,99 euro, maar 599,99 euro.

