BlizzCon keert terug op 12 en 13 september 2026 in Anaheim

Na een aantal turbulente jaren heeft Blizzard Entertainment aangekondigd dat BlizzCon in 2026 terugkeert. De gamegigant, bekend van franchises als World of Warcraft, Diablo en Overwatch, laat hiermee zien dat het groots wil blijven inzetten op community-evenementen.

Een lange pauze, maar geen definitief afscheid

BlizzCon werd jarenlang gezien als hét moment waarop Blizzard grote aankondigingen deed en fans samenbracht. De laatste fysieke editie vond plaats in 2019, voordat de coronapandemie en interne problemen bij het bedrijf roet in het eten gooiden. Hoewel Blizzard in 2023 nog een comeback maakte met een live-evenement, bleef het daarna stil.

Nu is er eindelijk weer een datum om naar uit te kijken: 12 en 13 september 2026. Blizzard heeft bevestigd dat BlizzCon opnieuw gehouden zal worden in het Anaheim Convention Centre, Californië, waar het evenement traditioneel plaatsvindt. De exacte invulling van het programma is nog niet bekend, maar fans kunnen zich alvast voorbereiden op een weekend vol:

Aankondigingen voor: World of Warcraft / World of Warcraft Classic. Diablo. Overwatch. Hearthstone. Warcraft Rumble.

Community Night, waar cosplayers en content creators in de schijnwerpers staan.

Optredens van artiesten.

Diverse panels, hands-on gameplay-sessies en mogelijkheden voor fans om met ontwikkelaars te spreken.

Wat kunnen fans verwachten?

Met de terugkeer van BlizzCon rijst meteen de vraag: wat gaat Blizzard daar onthullen? De afgelopen jaren lag de focus vooral op live service-games en uitbreidingen, zoals nieuwe content voor World of Warcraft en Diablo IV. Maar gezien de lange aanloop naar dit evenement, is de kans groot dat Blizzard iets écht groots in petto heeft.

Daarnaast is de toekomst van Blizzard zelf een interessant punt. Sinds de overname door Microsoft is er veel veranderd binnen het bedrijf. BlizzCon 2026 zou een kans kunnen zijn om te laten zien wat de langetermijnplannen zijn en hoe de overname impact heeft op de franchises en community.