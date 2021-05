​BlizzCon 2021 gaat niet door: in 2022 komt Blizzards feest terug

“De aanhoudende complexiteit en onzekerheden van de pandemie hebben invloed gehad op ons vermogen om op veel van deze fronten goed vooruit te komen. Uiteindelijk zijn we nu voorbij het punt waarop we het soort evenement kunnen ontwikkelen dat we zouden willen zien.” Het is spijtig dat de fans nu een mooi evenement mislopen, zeker omdat november nog wel even op zich laat wachten en de vaccinaties snel komen.

“Het opbouwen van een persoonlijke BlizzCon is een epische en complexe aangelegenheid die vele maanden voorbereiding vergt. Niet alleen voor ons, maar ook voor de vele getalenteerde productiepartners, esports-professionals, hosts, entertainers, artiesten en andere medewerkers waarmee we samenwerken lokaal en wereldwijd om alle stukken samen te voegen”, zegt producent Saralyn Smith.

BlizzConline dan?

Toch hopen we dat Blizzard tegen die tijd wel mooie aankondigingen over zijn games doet, zoals het dat ook op Blizzcon traditiegetrouw doet. Mogelijk kan het worden aangepakt zoals BlizzConline in februari, al heeft het gamebedrijf al aangekondigd dat dat al het plan is voor het globale evenement in 2022. Over dat evenement wordt binnenkort meer bekendgemaakt.

Het is enorm spijtig dat juist dit jaar BlizzCon niet doorgaat. Dertig jaar geleden werd Blizzard opgericht en het is dus een feestjaar voor het succesvolle gamebedrijf achter World of Warcraft, Diablo, Overwatch en Hearthstone. Aan de andere kant betekent een online feestje wel dat meer mensen het mee kunnen vieren. We willen allemaal graag meer weten over de games van Blizzard, juist nu veel mensen mede door het coronavirus World of Warcraft weer een kans hebben gegeven.