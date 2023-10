​Hè hè, groen licht: Microsoft mag Activision Blizzard overnemen

Alle waakhonden hebben hun plasje gedaan, het is er doorheen: Microsoft heeft toestemming om Activision Blizzard over te nemen. Nadat een aantal weken geleden al witte rook verscheen vanuit de Verenigde Staten, was het alleen nog wachten op het Verenigd Koninkrijk. De Britten zagen het een lange tijd niet zitten, omdat het niet goed kan zijn voor de concurrentie in de gamewereld, maar de grootste overname in de wereld van videospellen is gearriveerd: Microsoft neemt voor een bedrag van 60 miljard euro één van de grootste gamebedrijven over: Activision Blizzard.

Waar veel mensen angstig waren voor wat er met bijvoorbeeld Call of Duty-games op PlayStation en Nintendo zou gebeuren, heeft Microsoft al aangegeven dat die gamefranchise tenminste 10 jaar nog gewoon op de concurrerende consoles van Xbox uitkomt. Het heeft bijna twee jaar geduurd voordat de overname was goedgekeurd, dus of die tien jaar nu begint te tellen of toch al twee jaar bezig is, dat moeten we nog maar zien.

Activision Blizzard heeft een bijzonder curriculum vitae als gamemaker, enkele van zijn titels zijn Call of Duty, World of Warcraft en Candy Crush. Het bedrijf weet dus enorme aantallen gamers aan te trekken, maar met bijvoorbeeld Candy Crush ook mensen die zichzelf misschien niet zo 1-2-3 een gamer zouden noemen. Het heeft gewoon veel bereik en het is dan ook geen wonder dat Microsoft van dat succes wil meegenieten. Nu kan dat, want de overname kan doorgaan.

Xbox Game Pass

Er waren ook andere zorgen. Zo was specifiek de waakhond van Engeland bang dat Microsoft de hele boel zou overnemen. Daarom worden de streamingrechten van Activision Blizzard gegeven aan Ubisoft voor de komende vijftien jaar. De waakhond, CMA, heeft gezegd dat dat een heel belangrijke verandering was waardoor de zorgen veel minder werden. Dat komt omdat Microsoft al erg aanwezig is in het cloudgaming segment en dat vooral niet te veel moet worden. Het heeft grote successen met bijvoorbeeld Xbox Game Pass, dat ook cloudgame-opties biedt. Logisch ook dat juist Microsoft er sterk in is: het heeft mede dankzij Windows en Office al een heel goede infrastructuur voor clouddiensten.

Bij Activision Blizzard wordt blij gereageerd: “De officiële goedkeuring van de Consumer and Markets Authority is geweldig nieuws voor onze toekomst met Microsoft. We zijn heel blij om straks deel te zijn van het Xbox-team.” Het is voor gamers ook spannend hoe die toekomst wordt: wanneer worden bijvoorbeeld de games van Activision Blizzard aan Game Pass toegevoegd? Waarschijnlijk horen we deze maand nog meer van Microsoft over wat de overname uiteindelijk op korte termijn zal betekenen. Het zal nu waarschijnlijk eerst even goed vieren waar het in heel veel gesprekken en rechtszaak-achtige settingen voor heeft moeten strijden.