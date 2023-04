Britse waakhond: Microsoft mag Activision niet overnemen

De Competition and Market Autority (CMA) in het Verenigd Koninkrijk heeft uitgesproken tegen de overname van Activision te zijn door Microsoft . De waakhond kan ervoor zorgen dat de gehele overname van de baan is, maar Microsoft gaat nog in hoger beroep.

Het is niet een oordeel dat even snel is genomen. De CMA is met een 400-pagina tellend rapport gekomen om uit te leggen hoe het tot het besluit is gekomen. Het komt erop neer dat het te grote, negatieve gevolgen zal hebben op de concurrentie, zeker waar het gaat om cloudgaming. Gamers hebben op die manier minder keuze en hoewel de CMA dat ook al tegen Microsoft had gezegd, is het het bedrijf niet gelukt om de autoriteit te overtuigen van het tegendeel.

In beroep

Daar is Microsoft het niet mee eens, vooral het deel over het tegenhouden van technologische ontwikkelingen. Zo zou de CMA innovatie juist ontmoedigen met zijn uitspraak. Microsoft: “Wat de CMA beweert spreekt de ambities van het Verenigd Koninkrijk tegen om een aantrekkelijk land te zijn voor technologiebedrijven om zich te vestigen.

Het is een van de grootste overnames in de gamewereld allertijden: Microsoft zou Activision kopen voor 68,7 miljard dollar. Volgens de CEO van Activision is het hiermee niet klaar. “Dit is niet wat we wilden horen, maar we zijn hier nog niet klaar mee. We gaan net als Microsoft in beroep. We menen dat deze overname goed is voor de concurrentie. Juist in deze tijd waarin machine learning en kunstmatige intelligentie groeien en bloeien, zou de Britse markt daar juist voordeel uit kunnen halen, omdat Microsoft op dit gebied veel expertise heeft.”

Ondertussen hebben ze het bij Activision niet slecht: de omzet van het bedrijf is in kwartaal 1 met 87 procent gestegen ten opzichte van datzelfde kwartaal een jaar geleden. Er werd 740 miljoen dollar verdient en dat is vooral te danken aan Candy Crush, Diablo Immortal en Call of Duty Mobile. Interessant, want dat zijn drie games voor mobiele telefoons. Candy Crush is officieel gezien niet van Activision, het is van King, maar dat bedrijf is door Activision overgenomen in 2016. Overigens daalde wel het aantal maandelijks actieve gebruikers van de games: dat waren er in het eerste kwartaal 368 miljoen.

De Europese Commissie moet nog uitspreken wat het denkt van de overname: dat doet op 22 mei uitspraak.