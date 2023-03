Microsoft wil een gamewinkel openen voor apps

Appwinkel van Microsoft

De Financial Times laat weten dat Microsoft veel vaart zet achter zijn gamewinkel. Waarom het zoveel haast heeft, dat is niet helemaal duidelijk, maar het lijkt erop dat Xbox verder wil gaan dan alleen de console en de pc. Op zich was het te verwachten, zeker nu cloudgaming steeds normaler wordt. En het is ook wel spannend: we hebben gezien hoe groot de ruzie over Fortnite is geworden in de appwinkels van Google en Apple. Ontwikkelaars zijn het zat om 30 procent van hun inkomsten af te staan aan bedrijven die al stinkend rijk zijn. Gaat Microsoft daar wellicht een verschil in maken?

Er kan nog een andere reden zijn dat Microsoft er vaart achter zet, want Apple en Google worden na vele jaren monopolies houden op appwinkels eindelijk gesommeerd om externe appwinkels wel toe te laten op hun besturingssystemen. Het gaat dan om de Digital Markets Act van de Europese Unie, die nogal verregaande regels oplegt aan onder andere techbedrijven. De wet gaat maart 2024 in en is onder andere bedoeld om de macht van de groten der aarde wat af te brokkelen en zo een betere marktwerking te creëren, wat weer voordelig uitpakt voor Europese burgers, meent de EU.