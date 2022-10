​Er komt een Xbox Store voor je smartphone

Monopolie

Microsoft heeft dit nieuws niet uit zichzelf gemeld: het is naar buiten gekomen door onderzoek naar de overname van Activision Blizzard. Microsoft neemt de grote game-uitgever over voor 69 miljard dollar, maar wacht nog tot alle autoriteiten akkoord zijn. De Britse CMA is de laatste tijd sowieso wat fanatieker (zo mocht Facebook Giphy al niet overnemen) en lijkt zich ook zeer goed in te lezen in deze monsterovername in de gamewereld.

Dat is mede omdat de Japanse concurrent Sony heeft gezegd dat Microsoft zo een monopolie krijgt. Hierbij wordt vooral gevreesd dat een populaire franchise als Call of Duty, waar elk jaar weer een nieuwe game verschijnt, ineens exclusief voor Xbox wordt. Hoewel Microsoft heeft gezegd dat het dat sowieso de eerste jaren niet van plan is, is men toch bang dat dat niet helemaal klopt. In ieder geval is de aankomende Call of Duty-game Modern Warfare 2 straks ook gewoon op PlayStation te vinden, inclusief een stukje Amsterdam (zie onderstaande video).