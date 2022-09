De Xbox-app op pc laat je weten hoe lang je spel duurt

Nieuwsgierig hoeveel tijd je kwijt zal zijn aan een bepaalde game? Ervan uitgaande dat je niet genadeloos hard vast komt te zitten of een volledige completionist bent (die alle goodies en zijmissies moet hebben), kun je nu in de Xbox-app op pc zien hoe veel tijd het ongeveer kost tot je de credits haalt.

Xbox Game Pass

Sommige gamers moeten er niets van weten: die vinden het bijna een spoiler om te weten hoe lang het duurt voor een spel is afgelopen. Dat is ergens ook wel begrijpelijk: als je in een heel verhalende game zit, dan weet je bij bepaalde scènes tegen het einde dat het einde eraan komt en dat een bepaald detail in het verhaal waarschijnlijk niet gaat veranderen.

Anderen vinden het echter heel fijn, zeker met Xbox Game Pass. Dat is de abonnementsdienst van Microsoft waarmee je voor een vast bedrag per maand toegang krijgt tot een hele bieb aan games. Het is heel moeilijk om in zoveel games een goede keuze te maken en mogelijk kan het helpen om te weten hoe lang het duurt voor je met een game klaar bent. Bijvoorbeeld wanneer je met je partner gamet die niet van heel lange sessies houdt of wanneer je zelf een bepaald aantal uren ter beschikking hebt en het liefst in die tijd een hele game zou willen uitspelen.