Microsoft mag Activision overnemen van de EU: dit is wat dat inhoudt

Microsoft heeft goedkeuring van de EU gekregen om Activision over te nemen. Hierin gaat de EU een andere kant op dan de autoriteit consument en markt in het Verenigd Koninkrijk, dat er tegen is. Dat komt omdat Activision een van de grootste gamemakers ter wereld is en Microsoft in één keer toegang krijgt tot een paar heel geliefde franchises, zoals Call of Duty en Warcraft. De EU geeft niet zomaar oké, want Microsoft moet zich wel aan een paar voorwaarden houden.

Het klinkt alsof de EU helemaal om is: we dachten dat het naar een ‘nee’ zou neigen. Het laat het echter niet zo makkelijk gebeuren. De EU wil dat Microsoft meer inzet op cloudgaming en op die manier de spellen beschikbaar houdt om op veel verschillende platformen te spelen. Er moeten licenties worden verstrekt aan de concurrentie van tenminste 10 jaar. Zo moeten alle huidige én toekomstige Activision Blizzard-spellen beschikbaar zijn om elke cloudgame-streamingdienst die er is. En die licentie mag in sommige gevallen geen geld kosten: Cloudproviders krijgen een gratis licensie om die games binnen Europa te streamen. Gamers moeten uiteraard wel gewoon voor de games betalen, maar zijn met die licentie wel zeker van 10 jaar ondersteuning.

Er zijn veel angsten rondom deze overname, want wat als Call of Duty straks een Xbox-exclusive wordt? Daar steekt Europa sowieso al een stokje voor. De EU schrijft: “Microsoft heeft geen reden om te weigeren de spellen van Activision aan Sony te distribueren. Zelfs al zou Microsoft besluiten de spellen van Activision bij de PlayStation te weg te houden, dan zou dit de concurrentie op de markt voor consoles niet significant schaden".

Allemaal leuk en aardig, maar de EU heeft in dit geval niet meer zeggenschap dan het Verenigd Koninkrijk, dat al heeft uitgesproken tegen te zijn omdat het niet goed zou zijn voor de innovatie en dat er juist minder keuze is voor gamers in de komende jaren. Microsoft gaat tegen dit besluit in beroep en mede door dit besluit van de EU zou het zomaar kunnen dat de Britten er ook wat meer brood in beginnen te zien, zeker als er ook wel wat voorwaarden kunnen worden gesteld aan de overname. Maar dat is geen antwoord dat er in een dag is: het duurt echt maanden voor zo’n beroep er eenmaal doorheen is.

Maar EU-toezichthouders vonden, net als het Verenigd Koninkrijk , dat de overname de concurrentie rond de distributie van pc- en consolegames via cloud-gamingdiensten zou kunnen schaden, maar met deze regels moet dat in ieder geval op de korte termijn geen enorm groot probleem zijn. De overname zou er in dit geval voor zorgen dat er zelfs meer Activision-Blizzard-games beschikbaar komen voor meer gamers op verschillende platforms.

Nog niet goedgekeurd

Maar zelfs als de UK er OK mee is, dan is de kous nog niet af. Er is namelijk ook nog meer wereld: waar landen als Japan, Brazilië, Zuid-Afrika en Saoedi-Arabië de overname wel hebben goedgekeurd, maar er nog een aantal landen onderzoek doen. China, Nieuw-Zeeland, Australië, Zuid-Korea en… thuisland de Verenigde Staten zijn nog aan de beurt. Dus ja, hoewel er veel jubel en juich klinkt bij Microsoft rondom de plannen van de EU, en Xbox ook spontaan heeft besloten om meer banen te creëren in ons werelddeel, heeft het nog een heel lange weg te gaan voor deze acquisitie à 60 miljard euro er doorheen is.

Om antwoord te geven op wat het akkoord van de EU inhoudt, kunnen we dan ook kort zijn: het betekent voorlopig eigenlijk nog niks. De EU kan wel een voorbeeld zijn voor andere landen, maar het is zeker niet gezegd dat de deal er morgen doorheen is. Andere autoriteiten zijn namelijk echt fel tegen. Dit gaat dus nog wel even duren.