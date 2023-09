5 fascinerende Xbox-feiten die door de FTC op straat liggen

Afbeeldingen, tekst: het hele plaatje is al compleet van de nieuwe Xbox Series X en S. Deze console kennen we natuurlijk al, maar in 2024 verschijnt er een variant die geen diskdrive meer heeft. Het apparaat zou in de herfst van 2024 verschijnen. Daarnaast komt er eerder al, in mei, een universele Xbox-controller aan. In de rechtzaak kwam de Roadmap naar 2030 op straat te liggen en daarin is dat alles te lezen. De consoles zijn in staat om 4k- en 1440p te gamen. Qua rekenkracht doen ze hetzelfde als hun voorgangers en er is ondersteuning voor onder andere Bluetooth 5.2 en Wifi 6E. De apparaten zouden voor dezelfde prijzen verschijnen als voorheen: 300 euro voor de S, 500 euro voor de X. Echter is er wel een groot verschil: X is geen ‘doos’, maar een cilindervormig apparaat.

Er staat behoorlijk wat nieuwe informatie over Microsoft en Xbox online die het bedrijf mogelijk niet had geanticipeerd. De rechtszaak tussen de FTC en Microsoft omwille van de overname van Activision dwingt het bedrijf om volop met de billen bloot te gaan. En dat is, zo blijkt vandaag, heel bloot. Deze vijf dingen hebben we geleerd.

2. Xbox-baas vond uitstel Starfield een regelrechte ramp

De baas van Xbox, Phil Spencer, heeft gezegd dat hij het uitstel van Starfield maar niks vond. Hij schrijft in een e-mail die door de FTC-rechtszaak openbaar zijn geworden: “Het lijkt erop dat er een gapend gat van 16 maanden is zonder grote exclusieve games op ons platform. Dit is een regelrechte ramp voor ons, kijkend naar wat we allemaal hebben geïnvesteerd in content van onze studio’s.” Hij schrijft dat hij niet denkt dat Xbox het zich kan permitteren om heel 2022 zonder grote exclusives te moeten doorkomen. De situatie is volgens hem een mislukking qua planning en productie. Oeps.. Gelukkig is Starfield inmiddels uit en mag Microsoft van een succes spreken. Een succes waar we inderdaad wel erg lang op hebben gewacht…

3. Volgende generatie Xbox wordt aan gewerkt en gaat terug naar de cloud

VGC heeft een document in handen gekregen waarop te zien is welke grote vernieuwing elke Xbox bracht: de eerste had Xbox Live, de One had Game Pass en de nieuwe Xbox, die blijkbaar in 2028 verschijnt, heeft Cloud Hybride Games als speerpunt. Het had de cloud ook hoog in het vaandel staan bij de Xbox One, wat een van de meer geflopte Xbox’en is. Zou de tijd en innovatie nu rijp zijn voor meer cloud? Of nou ja, nu… 2028 duurt natuurlijk nog wel even.