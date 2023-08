​Xbox maakt zich klaar voor afscheid Xbox Live Gold

Waar Sony vorig jaar al de abonnementen van PlayStation aanpaste, is het nu tijd voor Microsoft om datzelfde te doen voor Xbox. Het bedrijf neemt afscheid van Xbox Live Gold en kiest voor Xbox Game Pass Core. Het klinkt wat meer hardcore, maar ook wat minder luxe, is het dat ook?

Dag Xbox Live Gold

Op dit moment wordt Xbox Game Pass Core getest onder de mensen die deel uitmaken van het Inside Xbox-programma (en dan alleen de Alpha en Alpha Skip-Ahead-leden). Zij krijgen als ze Xbox Live Gold-leden zijn nu de mogelijkheid om Xbox Game Pass Core vast uit te proberen. Het is in principe nagenoeg hetzelfde, want je krijgt onder andere ondersteuning om online multiplayer te gamen, maar ook is er een een nieuwe catalogus waartoe je toegang krijgt. Hierin zitten ruim 25 games, waaronder Hellblade: Senua’s Sacrifice, State of Decay 2 en Doom Eternal. Ook heb je toegang tot speciale deals en kortingen, zoals je dat gewend bent van een abonnement.

Xbox schrijft: “De volledige bibliotheek wordt toegankelijk bij de lancering op 14 september. Je zult ook beginnen te zien dat Xbox Live Gold wordt bijgewerkt naar Game Pass Core. Als je al Gold-lid bent, wordt alles automatisch voor je bijgewerkt - je hoeft niets te doen.” Wel worden er de hele maand lang veranderingen doorgevoerd, dus het kan zijn dat bepaalde zaken eerder updaten dan anderen. Soms staat er Xbox Live Gold bij, soms Game Pass Core, waarschuwt Microsoft. Echter vraagt het bedrijf ook om feedback vooral door te geven: ook over zulke titels.