Je kunt binnenkort Xbox-games streamen zonder Xbox-console

Xbox-games spelen zonder een console of PC? Dat was knap lastig. Nu niet meer. Xbox lanceert later deze maand een nieuwe Xbox TV-app en hierdoor kun je op je smart-tv games spelen van Microsofts paradepaardje Series X. Zonder console dus.

Alleen voor Samsung-tv's Er schuilt wel een addertje onder het gras, want die app is niet zomaar op elke slimme televisie beschikbaar. Je moet er wel een nieuwe Samsung-tv voor kopen uit de line-up van 2022. Je kunt op die televisies via de cloud dan games streamen, als je tenminste een Xbox Game Pass Ultimate-abonnement hebt. Meerdere addertjes dus. Het Xbox Game Pass Ultimate-abonnement is ook het duurdere abonnement dat beschikbaar is onder de vlag van Game Pass. Het normale abonnement kost 9,99 euro per maand, versus 12,99 euro per maand voor Ultimate. Betaal je ook echt per maand, dan ben je hier jaarlijks dus 155,88 euro kwijt, versus 119,88 euro voor het normale abonnement. Aan de andere kant krijg je daar wel veel voor terug. Heel veel. Zo hoef je straks dus geen aparte Xbox-console meer te kopen à 300 - 500 euro. Bovendien krijg je met Game Pass ook het voordeel dat volledig nieuwe releases van Microsoft zelf direct op de dienst verschijnen. En het bedrijf heeft Bethesda gekocht én Activision Blizzard, naast dat het zelf al geweldige studios heeft die onder de noemer Microsoft Studios vallen. Extra reden om goed op te letten bij de ‘E3’-presentatie van Xbox dus, zondag. Veel nieuwe dingen die daar worden aangekondigd en getoond, komen op dag 1 al uit op Game Pass.

Xbox Game Pass Daarnaast staat er ook al heel veel moois op de dienst: het is voor Microsoft echt een gouden greep geweest die Sony maar moeilijk kan evenaren. Een greep uit die fantastische games die er nu op staan: Forza Horizon 5, Mortal Kombat 11, Halo Infinite, Hollow Knight, It Takes Two, Control, Dragon Ball FighterZ, Hitman en GTA. Het zijn dus echt niet alleen Candy Crush-achtige spellen of indiegames: er zitten grote releases bij waarmee je weken zoet kan zijn. Per game. De reden dat je die spellen straks op je televisie kan spelen zonder console, dat komt omdat je ze via de cloud benadert. Je hoeft ze dus niet te downloaden of te installeren: er staat ergens een console of server waarop de game draait en het enige wat er verder gebeurt is dat het internet de beelden naar jouw tv stuurt, en de input (de knoppen die je indrukt) juist van jouw huis naar die server stuurt. Dat gaat allemaal zo snel dat je dat niet in de gaten hebt, maar het zorgt wel dat een andere computer ergens anders dus het harde werk doet, en jij er met je internetverbinding de vruchten van plukt. Verwacht daarbij trouwens geen 4K-beelden: Microsoft houdt het op 1080p en 60 frames per seconde.

Compatibele controllers Dan is het uiteraard nog wel de vraag hoe je die spellen dan gaat besturen. Het grappige is dat je hier niet per se een Xbox-controller voor nodig hebt, al kun je die hier wel voor gebruiken. Je kunt zelfs met een Sony DualSense-controller spelen als je dat wil, of met een goedkoper exemplaar. Veel controllers die via Bluetooth werken kunnen met de app communiceren. Xbox TV verschijnt op 30 juni. Je downloadt dan de app, logt in op je Microsoft-account en kunt dan games streamen. Het is nog niet bekend of de app naar meer tv-merken komt of bijvoorbeeld op oudere Samsung-televisies zal gaan werken. Microsoft heeft aangegeven wel interesse te hebben om ook met andere televisiefabrikanten in zee te gaan. Een toffe nieuwe mogelijkheid van Xbox. En als het je niet bevalt, moet je dat misschien niet op social media zetten... ;)