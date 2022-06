Geen E3, wel volop gamepresentaties: dit is het schema

Dit jaar wéér geen E3. Zo spijtig, want het begint zo eind mei begin juni al aardig te kriebelen bij gamers: welke games kunnen we vast op ons verlanglijstje schrijven? Gelukkig betekent het niet doorgaan van de Electronic Entertainment Expo niet dat we dat niet alsnog te horen krijgen. Dit zijn de geplande presentaties die de komende week plaatsvinden.



Vorige week kon je hier al lezen over de PSVR-aankondigingen, want Sony had een vrij flinke State of Play-presentatie online gezet. We zagen daarin onder andere dat Resident Evil zijn opwachting maakt op de VR-headset met twee games maar liefst, maar ook dat No Mans Sky die kant op komt. Het toffe is dat veel uitgevers hun eigen presentaties hebben, van games die uiteraard ook naar PlayStation komen, dus het is zeker de moeite waard om ook naar de losse uitgeverspresentaties te kijken.