​E3 2021 - Alle presentatietijden in een handig rooster

Van 12 tot en met 15 juni barst een van de grootste gamefeesten weer los, want dan vindt E3 plaats. Normaliter is het in Los Angeles, maar nu vanwege het coronavirus nog even online. Nu kun je op veel plekken wel de Amerikaanse uitzendtijden vinden van de livestreams, maar het is wel zo handig om te weten hoe laat we hier in Nederland klaar moeten zitten voor al het nieuwe gamegeweld.



Summer Game Fest

Donderdag 10 juni om 20:00 uur (Nederlandse tijd)

Te bekijken via: het YouTube-kanaal Thegameawards

Dit event onder leiding van Geoff Keighley bevat onder andere nieuws vanuit Double Fine, maar ook veel indie-ontwikkelaars krijgen de kans om te laten zien waar zij al jaren mee bezig zijn.

Netflix

Vrijdag 11 juni om 18:00 uur (Nederlandse tijd)

Te bekijken via: het Twitch-kanaal van Netflix

Hoewel er veel roddels zijn over Netflix dat meer met gaming wil doen, gaat de E3-presentatie voor zover we weten vooral over de series op Netflix die zijn gebaseerd op games. Denk bijvoorbeeld aan een volledige trailer van The Witcher 2.

Koch Media

Vrijdag 11 juni om 21:00 uur (Nederlandse tijd)

Te bekijken via: het Twitch-kanaal van Koch Media

Tijdens de livestream van Koch verwachten we meer te horen over Saints Row, Chivalry 2, Iron Harvest, Chorus en Dead Island 2.

Ubisoft Forward

Zaterdag 12 juni om 21:00 uur (Nederlandse tijd)

Te bekijken via: het Twitch-kanaal van Ubisoft

We verwachten tijdens deze nieuwe presentatie van Ubisoft meer te leren over Far Cry 6, Prince of Persia, Assassin’s Creed, Splinter Cell en Rainbow Six.

Xbox en Bethesda

Zondag 13 juni om 19:00 uur (Nederlandse tijd)

Te bekijken via: het Twitch-kanaal van Xbox

Microsoft heeft vorig jaar Bethesda overgenomen en daarom zijn de twee nu samen om een presentatie te geven van alles wat er aan komt. Van Microsoft verwachten we meer over Xbox Game Pass en Halo. Bethesda zal waarschijnlijk meer tonen van Starfield.

PC Gaming Show

Zondag 13 juni om 20:00 uur (Nederlandse tijd)

Te bekijken via: pcgamingshow.com

De PC-gameshow is altijd wat spannender, want hierin komen heel veel studio’s die wat minder bekend zijn aan bod. Ook hier dus veel indietitels.

Square Enix Presents

Zondag 13 juni om 21:15 uur (Nederlandse tijd)

Te bekijken via: het Twitch-kanaal van Square-Enix

Square-Enix heeft een aantal parels in ontwikkeling en we hopen dan ook meer te horen over Babylon’s Fall, Life is Strange en Black Panther.

The Future Games Show

Maandag 14 juni om 01:00 uur (Nederlandse tijd)

Te bekijken via: het Twitch-kanaal van Gamesradar

Ook hier ruimte voor indiegames, maar ook grotere titels. De focus ligt hierbij niet alleen op de bekende consoles, maar ook mobiel.

Limited Run Games

Maandag 14 juni om 22:00 uur (Nederlandse tijd)

Te bekijken via: het Twitch-kanaal van Limited Run Games

Er worden tijdens deze show 25 game-aankondigingen verwacht, waaronder Zombies Ate My Neighbours.

Nintendo

Dinsdag 15 juni om 18:00 uur (Nederlandse tijd)

Te bekijken via: het YouTube-kanaal van Nintendo

Nintendo komt wederom met zijn eigen evenement, waarin we hopelijk meer te horen krijgen over The Legend of Zelda, Metroid Prime en Bayonetta.

Veel plezier!