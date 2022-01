Slapende Xbox-accounts hoeven geen geld meer te betalen

Terwijl we wachten op het nieuws over de nieuwe abonnementsvormen van PlayStation, is er eerst ontwikkeling op het gebied van Xbox-abonnementen. Nadat een Engelse waakhond heeft ingegrepen, is Microsoft overstag gegaan. Als je Xbox-account inactief is, dan hoef je geen abonnementskosten te betalen.

Xbox-account Het was nog niet eens tot een rechtszaak gekomen, maar het feit dat er zorgen waren en een wens ontstond voor meer flexibiliteit in Xbox-abonnementen heeft Microsoft aan het denken gezet. We zijn inmiddels ook wel veel flexibiliteit gewend in abonnementen. Mede door de opkomst van streamingdiensten is het steeds normaler geworden om bepaalde diensten elk moment te kunnen opzeggen: tot je energierekening aan toe. In het geval van Microsoft gaat het niet zozeer om de snelheid van opzegbaarheid, want die is er wel. Het gaat om slapende Xbox-accounts waarvan het abonnement wordt verlengd. Het is het beste vergelijkbaar met tijdschriften in Nederland. Daar zijn jaren geleden gelukkig veranderingen ingekomen om meer tijdelijke abonnementen mogelijk te maken die stoppen na de afgesproken tijd, maar nog steeds kan het zomaar gebeuren dat je in een leuke actie een abonnement neemt op een blad en dit abonnement vervolgens voor het volle bedrag wordt verlengd met soms wel een jaar (!).

Xbox Game Pass Zoiets was dus ook het geval met de abonnementen van Microsoft. Het gaat om de game-abonnementen Xbox Live Gold en Xbox Game Pass. Vooral met dat laatste abonnement gooit het bedrijf momenteel hoge ogen (25 miljoen mensen hebben een Xbox Game Pass-abonnement), maar het was toe aan verbetering en die heeft Microsoft nu wereldwijd doorgevoerd. Microsoft biedt nu geld terug aan aan Xbox-abonnees die een abonnement van 1 jaar hebben dat steeds wordt verlengd. Ook worden inactieve abonnementen stopgezet in plaats van dat ze steeds weer opnieuw worden gefactureerd voor weer langer Xbox Live Gold of Game Pass. Om te checken of een account echt slaapt stuurt het bedrijf klanten eerst een mail over hoe ze zelf de betalingen kunnen stopzetten. Dat is geheel in lijn met wat de Britse autoriteiten wilden.

Abonnementen van Microsoft Zo moet Xbox meer informatie geven voorafgaand aan het afsluiten van een abonnementen, moeten alle klanten die nu een automatisch verlengend jaarabonnement hebben de optie geven om geld terug te krijgen en moeten inactieve accounts een bericht krijgen over betalingen en eventueel helemaal worden stilgezet. Tot slot moet Microsoft ook zorgen dat er duidelijkere informatie beschikbaar is wanneer de prijzen omhoog gaan. En als PlayStation eenmaal met zijn nieuwe abonnementsvormen komt, dan zal het ons niets verbazen als er dan een prijsverhoging aankomt voor de geliefde abonnementen van Microsoft.