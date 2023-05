Xbox: een tragedie dat we de Xbox One-generatie hebben verloren

Xbox One-generatie

De Xbox 360-generatie was waarschijnlijk de meest succesvolle van Microsoft: wel als je het gamers vraagt. Er kwamen veel games uit, veel goede ook. Het apparaat werkte zoals het moest en misschien is het een beetje nostalgie, maar die console maakte wat los in mensen. Echter zijn consoles niet superbelangrijk meer voor Microsoft en dat hebben we gemerkt: Xbox One werd een flop en hoewel Xbox Series X het goed doet qua verkopen, merk je aan alle marketing van Xbox dat het daar eigenlijk helemaal niet mee bezig is.

In een interview met Kinda Funny Games zegt topman Phil Spencer: “We zijn helemaal niet bezig met het out-consolen van Sony of Nintendo. Als je consolesales niet geweldig zijn, dan zeggen mensen dat als je gewoon geweldige games maakt, alles wel verandert, maar dat is niet zo. Het is niet zo dat als we nu ineens allemaal geweldige games gaan bouwen, je ineens ons marktaandeel in consoles dramatisch zal zien veranderen. We hebben de ergste generatie gemist die we hadden kunnen missen tijdens de Xbox One-generatie, toen iedereen aan zijn digitale gamebieb bouwde. We willen dat onze Xbox-community zich geweldig voelt, maar die notie dat als we ons gewoon op goede games focussen we de consolerace winnen is niet echt reëel. Als Starfield ineens een beoordeling van een 10+++ krijgt, dan is het niet zo dat mensen spontaan hun PlayStation 5-consoles verkopen.”