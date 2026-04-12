Het zat er al maanden aan te komen, maar nu lijkt het serieus te worden: Blizzard Entertainment heeft een belangrijke juridische stap gezet tegen private server Turtle WoW.

Volgens recente berichtgeving heeft de rechter een voorlopige maatregel opgelegd, waarmee de server in feite moet stoppen. Dat betekent nog niet dat de strijd definitief beslist is, maar de impact is groot.

Wat is Turtle WoW precies?

Turtle WoW is een van de grootste private servers van World of Warcraft . Het project draait op een aangepaste versie van de klassieke game en voegt eigen content toe, zoals nieuwe rassen, quests en zelfs complete uitbreidingen.

Met tienduizenden spelers groeide het uit tot een serieus alternatief voor Blizzard’s officiële servers.

Waarom Blizzard ingrijpt

Blizzard ziet dat soort servers al jaren als een directe bedreiging. In de rechtszaak stelt het bedrijf dat Turtle WoW

illegaal gebruik maakt van code en assets

geld verdient via donaties en in-game shops

spelers weghaalt bij de officiële game

Volgens Blizzard is er zelfs sprake van “grootschalige en voortdurende inbreuk” op intellectueel eigendom.

Wat betekent die ‘injunction’?

De recente uitspraak draait om een zogenaamde injunction: een gerechtelijk bevel. In eerste instantie lijkt het om een tijdelijke maatregel te gaan, bedoeld om verdere schade te voorkomen terwijl de zaak nog loopt. Concreet:

Turtle WoW moet stoppen of beperken

verdere exploitatie wordt juridisch geblokkeerd

Blizzard krijgt een eerste belangrijke overwinning

Maar de nuance zit dieper. In het gepubliceerde document wordt namelijk gesproken van een permanente injunction tegen een betrokken partij. Dat betekent dat deze partij niet alleen moet stoppen, maar ook niet opnieuw mag beginnen onder een andere naam. Zelfs het overdragen van de server, code of community om een doorstart mogelijk te maken, is expliciet verboden.

De bredere rechtszaak loopt nog, maar voor een deel van het Turtle WoW-ecosysteem lijkt de deur hiermee definitief dichtgezet.

Grote impact voor private servers

Deze zaak gaat verder dan alleen Turtle WoW. Private servers bestaan al jaren in een grijs gebied, maar dit soort uitspraken kunnen grote gevolgen hebben:

strengere handhaving door uitgevers

minder ruimte voor fanprojecten

mogelijk precedent voor toekomstige zaken

Eerder gebeurde iets vergelijkbaars met Nostalrius, dat uiteindelijk ook offline ging onder druk van Blizzard.

Hoe nu verder?

De verwachting is dat 2026 beslissend wordt voor deze zaak. De uitkomst kan bepalen of projecten als Turtle WoW überhaupt nog een toekomst hebben. Voor spelers en de hele community erachter is het voorlopig vooral onzeker. Blijft de server bereikbaar? Wijkt de community uit naar andere platforms? Of is dit echt het begin van het einde?

Conclusie

Blizzard heeft met deze juridische stap een duidelijk signaal afgegeven: private servers worden niet langer gedoogd als ze te groot worden.

De oorlog is nog niet voorbij, maar de eerste klap is uitgedeeld.