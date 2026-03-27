Als je nog geen PlayStation 5 hebt, dan heb je pech. Niet alleen omdat je dan veel toffe games misloopt, maar vooral omdat je heel binnenkort 100 euro extra moet betalen als je het apparaat koopt. Via PlayStation Blog laat Sony weten de prijzen omhoog te gooien in ongeveer de hele wereld, inclusief Europa.

PlayStation 5 duurder

De PlayStation Portal wordt zelfs duurder: de handheld waarop je PlayStation 5-games kunt streamen kostte 219,99 euro, maar gaat nu naar 249,99 euro. De PlayStation 5 Slim, dat is de standaardversie geworden, kost niet meer 549,99 euro. Daar betaal je nu 649,99 euro voor. De digitale editie gaat van de adviesprijs van 499,99 euro naar 599,99 euro.

Ben je een nog serieuzere gamer die graag de PlayStation 5 Pro wil kopen? Ook dan ben je 100 euro meer kwijt en dat is vooral psychisch een flinke klim: het apparaat kost dan geen 799,99 euro, maar 899,99 euro. En ja, dat is in je hoofd toch al gauw 'bijna 1.000 euro'. Zeker als je er nog wat accessoires bij zou willen.

Het is vervelend dat de prijzen van consoles alleen maar stijgen, zeker als je er stiekem vanuit bent gegaan dat je juist beter even kunt wachten tot de prijzen dalen. Zo werkt her helaas niet meer: de prijzen van werkgeheugen zijn enorm hoog en daar hebben we in de hele techwereld last van. Smartphones worden duurder, televisies worden waarschijnlijk ook duurder en al met al kun je dus beter nu dan over een tijdje techgadgets aanschaffen.

RAM-tekort