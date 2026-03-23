Sony gooit zo 1000 games uit zijn gamewinkel, want het is shovelware. Shovelware zou je een beetje kunnen zien als AI Slop, maar dan in gamevorm. Het gaat om software die niet echt met hart gemaakt is, maar wat eigenlijk een snelle moneygrabber is. Het gaat niet om kwaliteit, het gaat om kwantiteit.

Shovelware

Het heet shovelware omdat gamemakers games als het ware op een soort vuilnisbelt gooien en een shovel dat allemaal bij elkaar raapt voor een twijfelachtig resultaat. Het bestaat overigens al veel langer dan AI Slop : in de jaren 90’s was er heel veel shareware die op een cd-rom werd gezet en eigenlijk verschrikkelijk slecht was.

Nintendo Wii had een heel grote collectie aan shovelware, wat vaak in het hokje ‘casual games’ werd geplaatst, maar eigenlijk gewoon te slecht voor woorden was. Lekker makkelijk geld verdienen door zo min mogelijk moeite in een spel te steken: dat is hoe het werkt. Ook op mobiele telefoons komen trouwens shovelware-games voorbij: vaak zijn de graphics slecht, werkt het aanraakscherm eigenlijk helemaal niet lekker met de game, maar was het wel makkelijk omdat de game al op een console was uitgekomen. Rommel dus.

1000 games uit de PlayStation Store

Geen wonder dat Sony heeft besloten om korte metten te maken met dit soort games die mensen hun geld absoluut niet waard zijn. Het heeft ervoor gekozen om 1000 games uit de PlayStation Store te gooien en als je hoort door hoeveel studio’s die games zijn gemaakt, dan zal je schrikken. Het zijn er namelijk… twee. Twee bedrijven zijn verantwoordelijk voor 1000 games (al zijn het er waarschijnlijk eigenlijk een paar honderd met allemaal verschillende regio’s). Klinkt als? Juist, shovelware. Het is al de tweede keer dit jaar dat Sony de bezem door zijn winkel haalt, maar dit is wel een heel extreem voorbeeld van de rommel die in de winkel terecht kan komen.

Een vervelende bijkomstigheid van die crappy games in de PlayStation Store is dat ze vaak zorgen voor een heleboel trophies die lekker makkelijk te halen zijn. Er zijn dan ook genoeg gamers die ze toch voor een paar euro kopen, alleen maar om het aantal trophies dat ze bezitten even flink op te poetsen. Je kunt zo heel makkelijk een game op Platinum halen en daarmee lijk je een of andere held, terwijl dat natuurlijk heel wat anders is dan platinum halen in een game die daadwerkelijk de moeite waard is.

Nostra Games is teleurgesteld

De games die eerder dit jaar werden verwijderd kwamen van ThiGames en die van nu komen van Nostra Games en CGI Lab. Nostra Games, afkomstig van Cyprus, laat weten: "Helaas heeft de PlayStation Store onze games verwijderd. We kunnen geen exacte reden geven, omdat deze ook niet met ons is gedeeld... Dit was voor ons net zo onverwacht als voor jullie; we waren namelijk van plan om de komende jaren games te blijven uitbrengen — sommige daarvan hebben jullie zelfs al gezien — maar helaas is het zo gelopen. Bedankt voor jullie vragen, maar we tasten helaas zelf ook in het duister."

Mocht je de games toch missen: je kunt ze in de Nintendo eShop, de Xbox Store en op Steam gewoon nog downloaden.