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X app android

De X-app op Android is helemaal opnieuw gebouwd

Social Media21 jul , 8:41doorLaura Jenny
Niet dat de Android-app heel slecht was, maar X heeft ervoor gekozen om hem helemaal vanaf 0 opnieuw op te bouwen. Hierdoor is de app nu sneller, soepeler en betrouwbaarder, belooft het Engineering-team van het social medium van Elon Musk.

Vernieuwde app op Android

De basis van de app is gemoderniseerd en hierdoor zouden filmpjes minder lang hoeven laden, kun je soepeler scrollen en zijn de meldingen ook nog eens beter geworden. X zou inmiddels 388 tot 557 miljoen maandelijks actieve gebruikers hebben. Dagelijks zouden wel 250 miljoen mensen er gebruik van maken. Ooit was het Twitter, maar het is in 2022 overgenomen door Elon Musk. Musk was ceo van Tiwtter tot juni 2023 en een maand later nam Linda Yaccarino het van hem over.
Nog steeds is Elon Musk eigenaar en baas van X: X is zelfs onder xAI komen te hangen en xAI weer onder SpaceX, dus er komen steeds meer bedrijven van de rijkste man ter wereld bij elkaar. Twitter heeft al jaren apps beschikbaar voor iPhone, iPad en Android, maar sinds het X-tijdperk was de Android-app eigenlijk weinig aangepakt. Tot nu dus, waardoor het platform moderner moet aanvoelen.

Even updaten

De engineers geven aan dat je de app even van een update moet voorzien als je de aanpassingen wil zien. Dat doe je door naar de Play Store te gaan op je Android-toestel, rechtsboven op je accountbolletje te tikken, dan te kiezen voor apps en dan kun je daar zien welke apps er zoal een update krijgen.
Verder beloven de engineers dat er meer upgrades aankomen, zoals de optie om Spaces te hosten en verbeterde prestaties voor oudere toestellen. Spaces zijn de van Clubhouse afgekeken audiokamers waarmee je een virtuele plek kunt opzetten waar je via audio een verhaal kunt vertellen, een discussie kunt voeren met anderen, enzovoort. Het is een soort live podcast en waar dat op bijvoorbeeld LinkedIn weinig succesvol was, daar presteren de Spaces van X blijkbaar nog erg goed.

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