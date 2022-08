Twitter maakt van Spaces een soort radio

Twitter doet er zelf nog heel geheimzinnig over. Ook op het Twitter-account van Spaces rept het er nog niet over. Wel bevestigt het dat het een test uitvoert tegen website TechCrunch . Die site schrijft dat er radiostations zijn per thema en een gepersonaliseerd station. Waarschijnlijk ongeveer zoals Spotify ook werkt: je hebt bijvoorbeeld de playlist ‘Jazz Vibes’, maar er zijn ook speciaal voor jou gemaakte playlists zoals de Release Radar.

Twitter Spaces

Het gaat dus niet om de titel of de maker, maar om het thema waarover de Twitter Space gaat. Het leuke is dat je hierdoor waarschijnlijk ook een soort radiostations krijgt die bijvoorbeeld tijdens het EK of WK voetbal te beluisteren zijn, of speciale radiostations met een kerstthema tegen de tijd dat het weer die most wonderful time van het jaar is. De nieuwe on-demand-opties bevatten ook een knop met een dagelijkse samenvatting, waarmee je de Spaces die je vaker luistert en waarvan een nieuwe uitzending was kunt beluisteren.

Wanneer er precies een officiële mededeling over deze aanpassing komt, dat is nog onbekend. Wel is het tof om te zien dat Twitter doorinnoveert. Spaces mag dan zeker niet een eigen idee zijn, maar een keiharde kopie: het is goed dat het niet alleen klakkeloos overneemt wat Clubhouse doet, maar er zelf op voortborduurt. Dat kan bijvoorbeeld niet gezegd worden over Instagram, dat zo volledig op lijkt te gaan in een TikTok-copycat dat de wereld er zelfs tegen in opstand is gekomen.

Wil je een keer een Space luisteren? Op dit Twitter-account staan enkele voorbeelden.