​Waar je Twitter Spaces allemaal voor kunt gebruiken

Je kunt natuurlijk mensen met je Space inspireren. Denk bijvoorbeeld aan sessies waarin alleen maar vrouwelijke CEO’s aan het woord komen en vertellen welk mantra zij elke dag gebruiken of welke tip van een mentor ze altijd is bijgebleven en waarom. Dat kan enorm inspirerend werken op anderen, waardoor ze de volgende keer graag weer afstemmen op jouw Space.

Hoewel Spaces veel door bedrijven wordt gebruikt om te laten zien dat ze ‘forward thinkers’ zijn, is er -zeker nu iedereen hiertoe toegang heeft- ook een hele grote groep die gewoon mensen wil vermaken. Denk aan een comedian die even zijn nieuwe werk uitprobeert in een Space, of iemand die net iets heel geks meemaakte en daar anderen mee wil vermaken. Je kunt bovendien andere mensen inschakelen die met je meepraten over de meest alledaagse onderwerpen, gewoon ter vermaak.

In het verlengde van inspireren kun je mensen ook dingen leren. Denk bijvoorbeeld aan de Universiteit van Nederland-podcast. Op een TedEX-achtige manier komen er allerlei onderwerpen voorbij waarover je meer leert. Je onthoudt het lang niet allemaal, maar toch kun je er waardevolle wetenschappelijke feiten uithalen. Jouw Space zou bijvoorbeeld kunnen gaan over het werkveld waarin jij bezig bent of een hobby waarin je een expert bent: als je mensen tips en tricks geeft van hoe zij hun werk kunnen doen of meer uit hun hobby kunnen halen, dan is dat heel waardevol.

We hadden het wel over een kantoortuin-Space, maar wat als je een veel spannender beroep hebt? Iemand laten meeleven met de verhalen die jij vertelt over je patiënten (wel anoniem natuurlijk) of cliënten is niet echt vermaak te noemen, maar sommige mensen vinden het heel erg fijn of interessant om verhalen te horen over anderen om te kunnen meeleven met die personen of anders met jou. Je kunt op die manier echt prachtige content maken waar veel mensen iets aan hebben.

Sommige mensen vinden thuiswerken nog steeds moeilijk. Ook al mag je steeds vaker naar kantoor komen om te werken, veelal is gekozen voor een hybride vorm van werken waarbij je alsnog een paar dagen per week thuiswerkt. Voor iedereen die dit moeilijk vindt en de kantoorgeluiden mist, zou je als je op kantoor werkt een Space kunnen starten en simpelweg de kantoorgeluiden kunnen laten horen. Jij die even met een collega praat, getik op een toetsenbord, enzovoort. Uiteraard zijn niet alle beroepen hiervoor geschikt, hoewel…

Luisteren

Op zich zijn de bovenste dingen allemaal ook te doen in podcastvorm, maar er is een voordeel aan Spaces dat je ook zeker moet gebruiken om die bovenste dingen nog sterker te maken: luisteren. Juist omdat mensen hun hand kunnen opsteken en live een vraag kunnen stellen of een andere bijdrage kunnen leveren aan het gesprek, hebben Spaces (maar uiteraard ook voorloper Clubhouse) bestaansrecht. Het gaat namelijk eens niet om zenden alleen, of een afstandelijke vraag per tweet beantwoorden. Dit gaat om live gesprekken en dat is weliswaar een stuk spannender, het is daardoor ook een stuk effectiever.

Er zijn veel creatieve manieren om mensen naar je Space te trekken. Misschien wil je een soort War of the Worlds-achtig hoorspel maken, of alleen maar je eigen gedichten delen? Wie weet is er een publiek voor en daar kom je maar op één manier achter. Gewoon doen, en dat kan gelukkig nu zonder restricties. Have fun!