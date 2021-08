​Twitter: je kunt nu zien welke vrienden er in Spaces zitten

Het gaat dan specifiek om het kunnen uitschakelen van wat je precies luistert op Spaces, want je kunt niet beïnvloeden dat mensen zien dat je op Spaces zit. Sowieso kunnen mensen die in dezelfde Space zijn als jij zien dat je er bent. Twitter heeft na het verwijderen van Fleets, de Stories-kopie, duidelijk zijn zinnen gezet op het succesvol maken van zijn Clubhouse-kopie. Het heeft gezorgd dat andere apps makkelijker naar Spaces kunnen verwijzen.

Het lijkt nu nog in een testfase te zijn, want sommige mensen die iOS of Android gebruiken zien nu welke vrienden er naar een specifieke Space luisteren, maar niet iedereen. Twitter schrijft: “We experimenteren met manieren om je te helpen meer Spaces te ontdekken. Voor sommigen van jullie op iOS en Android zie je het bovenaan in je timeline als iemand die je volgt naar een Space luistert. Jij kunt in je instellingen bepalen wie je luisteractiviteit kan zien. We horen graag je mening.”

Bovenaan op Twitter

Spaces staan nu ook in de hoge balk op Twitter, waar vroeger Fleets stonden. Je kunt daarin nu ook zien wie die jij kent naar een Space aan het luisteren is, in plaats van alleen wanneer iemand die jij kent een Space host. Daarnaast heeft Twitter de mogelijkheid toegevoegd waarmee mensen met twee co-hosts een Space kunnen starten.

Spaces waren eerst alleen beschikbaar voor mensen met meer dan 600 volgers. Inmiddels lijkt die top eraf te zijn en kan iedereen een Space starten. Het is afwachten of het een succes wordt voor Twitter, of dat deze schoenmaker toch beter bij zijn leest had kunnen blijven, zoals al meerdere malen eerder is bewezen. Aan de andere kant is Spaces wel iets wat heel erg over meningen draait, wat juist weer perfect bij Twitter past. Afwachten dus, al lijkt Twitter er flink gas op te willen geven.