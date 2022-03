Twitter laat je nu snippets van Spaces delen

Het ziet er erg professioneel en mooi uit tussen andere berichten op een timeline. Je ziet een volumebalk en groot in letters wat iemand zegt, naast iemands Twitter-gebruikersnaam en de naam van de Space waarin de quote voorkwam.

Als je Spaces opneemt en je wil meer mensen lokken naar bijvoorbeeld de opname, dan kun je nu gebruikmaken van een snippet. Hierbij kun je een kort stukje van 30 seconden aan audio op je Twitter-timeline zetten ter inspiratie. Denk bijvoorbeeld aan een nogal opvallende uitspraak van iemand in je Space. Het fijne is dat deze snippet er niet uitziet zoals bijvoorbeeld een voiceje op WhatsApp: er komt ook echt groot in letters bij te staan wat er wordt gezegd. Hierdoor kun je mensen heel makkelijk interesseren in je Spaces .

Waar de Stories-variant van Twitter (Fleets) niet bepaald succesvol waren, lijkt Spaces goed te gaan. Twitter zet er volop op in, en wil bijvoorbeeld ook meer doen met podcasts . Voor dat zover is, introduceert het eerst iets anders voor zijn Clubhouse-kopie: snippets delen. En dat ziet er erg professioneel uit.

Het is de bedoeling dat deze optie binnenkort voor iedereen die Twitter gebruikt mogelijk is, dus het is niet zo dat je het alleen mag als je meer dan 600 volgers hebt, zoals eerst het geval was toen Spaces net werd gelanceerd. Als je het kunt, dan kun je dat herkennen aan een knop met twee pijlen onderin beeld. Klik daarop en je kunt een snippet maken en dat direct op Twitter delen. Je hoeft niet per se een stukje te maken van 30 seconden: als iemand in 10 minuten al een nieuwsgierigmakende uitspraak doet, dan kun je dan ook stoppen en uploaden.

Op dit moment zegt Twitter dat de mogelijkheid alleen beschikbaar is voor een handjevol hosts die gebruikmaakt van iOS, dus Android-gebruikers moeten er nog wat langer op wachten. Sterker nog, op Android kun je het ook niet zien of beluisteren als een Apple-gebruiker een snippet deelt: dat kan alleen als je ook een apparaat met besturingssysteem iOS gebruikt. De snippet blijft 30 dagen op Twitter staan. Uiteraard moet je wel zorgen dat je Space wordt opgenomen, anders kun je er achteraf ook geen korte stukjes van uitlichten.

Meer luisteraars trekken

Waarschijnlijk gaat dit Spaces enorm helpen aan populariteit te winnen. Mensen willen toch op een makkelijkere, luie manier ontdekken waar een Space overgaat, of snel te weten te komen welke opvallende onderwerpen of uitspraken ze hierin kunnen verwachten. Is een snippet immers heel saai, dan is de kans groot dat de rest van het gesprek dat ook is. Je moet als maker dus een spectaculair moment uit de Space pakken om mensen binnen te hengelen. Spaces kunnen erg lang duren, dus zo’n kleine snippet kan net genoeg zijn om mensen toch over het randje te duwen om te gaan luisteren.

Bovendien is Twitter niet het enige bedrijf die hiermee experimenteert. Ook Twitch, Amazon, Slack en YouTube werken aan soortgelijke manieren om een korte snippet uit een langer gesprek te halen. Dat kan dus ook gaan om een gamestream of een werkmeeting: als het maar een hapklaar brokje is om alvast een voorproefje te krijgen van wat je kunt verwachten.