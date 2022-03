Twitter wil nu ook iets gaan doen met podcasts

Twitter heeft de laatste tijd niet al te veel eigen ideeën geïmplementeerd. Het social medium test bijvoorbeeld de Instagram-manier van foto’s tonen over de hele breedte en net als Facebook kun je straks tweets delen met groepen. In een nieuw initiatief van het social medium gaat het weer voor de kopie: het gaat namelijk ook iets doen met podcasts .

Jane Manchun Wong, een bekende expert op het gebied van social media, heeft gezien dat ook Twitter van plan is om iets met podcasts te doen. Omdat ze vanuit haar reverse engineer-bril naar het platform kijkt, heeft ze kunnen onderscheppen dat er in Twitter straks mogelijk een microfoon-icoon komt. Niet om voiceberichten in te spreken, maar om podcasts te luisteren. De optie heet ook simpelweg podcasts en is te vinden in de menu-balk onderaan bij Twitter.

Twitter Spaces

Helaas is het niet bekend wat Twitter precies van plan is met podcasts. Is het van plan om een paar deals te sluiten met bekende podcasts en die daar exclusief aan te bieden? Kun je straks als gebruiker makkelijker je eigen podcast opnemen en delen? Of wordt Twitter alleen een soort doorgeefluik van bestaande podcasts? Misschien wordt het wel alleen een plek om Twitter Spaces in op te slaan. Spaces is een ander niet-eigen idee van Twitter, want het is hetzelfde als Clubhouse. Hiermee kun je een soort live podcasten, maar als je deze opslaat, dan zou je een podcast hebben die je misschien onder dat microfoontje kwijt kan.

Kortom, Twitter gaat iets met podcasts doen, maar wat precies is nog een vraagteken. Sowieso is er veel vraag naar een speciale plek voor Spaces, maar het zou logischer zijn dat Twitter het dan Spaces zou noemen. Nu staat die nog wat rommelig bovenin bij je Twitter tijdlijn. Twitter heeft zelf nog niets officieels aangekondigd, maar hopelijk zal het dat snel doen, zodat we weten wat we kunnen verwachten van dat mysterieuze microfoontje.