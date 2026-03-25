Influencers kunnen heel binnenkort producten direct in hun content linken. Dat werkt ongeveer zoals het ook op TikTok werkt en moet zorgen voor veel directere verkopen. Maar het heeft ook een ander gevolg: voor je het weet staan deze sociale media helemaal vol met allemaal van die affiliatelinkjes.

Koop dit!

Affiliatelinkjes zijn linkjes waarbij de persoon die ze plaatst ook een bedrag van de opbrengsten krijgt. Vaak is dit een percentage van 3, 5 of 10 procent van de aankoop. Influencers kunnen straks direct producten met dit soort linkjes in hun content zetten, waarbij het link in bio, wat nooit echt lekker werkt, wordt omzeild. Wel werken deze linkjes op Facebook en Instagram net even anders.

Op Facebook moet je als creator je hele affiliate-account linken per merk en kun je vervolgens producten taggen in Reels en op foto’s. Dat scheelt voor een influencer om een reactie achter te laten met daarin de link , want dat is hoe het nu vaak gebeurt. Producten die mogen worden vervolgens direct met een zwevend bubbel bij de content gezet. Het is ook niet zo dat meteen alle merken beschikbaar zijn. In eerste instantie begint Facebook alleen in de Verenigde Staten en alleen met eBay, Amazon en Temu. Nu hebben die winkels wel ongeveer alles wat je kunt bedenken, maar wil je iets specifiek Nederlands linken dan kan dat momenteel dus niet.

Koop dat!

Op Instagram werkt het gelukkig beter: daar hoeft niks te worden gesynchroniseerd. Je kun je gewoon een affiliatelinkjes zelf maken en dan in je content plaatsen. Het enige waar je linkje wel aan moet voldoen is dat het in de merkencatalogus moet staan van Meta . Dat zijn wel veel meer merken dan je nu op Facebook kunt gebruiken voor affiliate, maar het is dus nog steeds op een bepaalde manier wel beperkt.