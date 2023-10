Chrome verbetert je tikfouten nu alvast in de URL

Handig toch, dat Google in zijn zoekmachine altijd helpt door je een ander woord voor te stellen wanneer je een tikfout maakt? Dat scheelt je weer tekst verwijderen en opnieuw tikken en het is gewoon een stuk sneller. Chrome gaat dat ook doen. De browser verbetert je tikfouten vast voor je, zodat je wel uitkomt op de site waar je moet zijn.

Kom in korte tijd voor de 2e keer op dubieuze website door tikfout in url. Beter opletten! #phishing #criminaliteit

In een wereld waarin bijna alle domeinnamen al geclaimd lijken te zijn, kan het een uitdaging voor Chrome zijn om te weten wat je echt wil. Ga je bijvoorbeeld naar GSFO.com dan kom je netjes op de outlet van Gstar, maar tik je per ongeluk GFSO.com, dan kom je opeens op een pornosite terecht. Maar ja, wat als het je intentie was om naar de sekspagina te gaan, in plaats van naar de kleding?

Sommige websites hebben speciaal voor mensen die tikfouten maken al een paar andere domeinnamen geclaimd om je naar te verwijzen. Erg slim, want zo kunnen anderen niet stiekem meeliften op het succes van die site, alleen omdat de potentiële bezoeker van de juiste website een foutje heeft gemaakt bij het tikken. Tegelijkertijd kan het echter ook nadelen hebben, want hoe weet Chrome dat je een tikfoutje maakt?

Chrome adresbalk

Google schrijft het volgende: “Eerder dit jaar hebben we een nieuwe functie in de adresbalk van Chrome geïntroduceerd die typefouten detecteert en voorgestelde websites weergeeft op basis van wat Chrome denkt dat je bedoelde. Dit helpt mensen met dyslexie, taalleerders of iedereen die typefouten maakt sneller bij de inhoud te komen die ze zoeken. Vandaag wordt deze functie uitgebreid naar Chrome op Android en iOS, zodat u op al uw apparaten dezelfde ervaring hebt.”

Verder wijdt het niet uit over hoe deze functionaliteit werkt. Aan de andere kant is wel voor te stellen dat hij bij de eerdergenoemde Gstar-tikfout niet zal aanslaan: het is een afkorting. Maar wil jij bijvoorbeeld naar Dutchcowboys gaan en tik je Dutchcobwoys, dan zal hij waarschijnlijk wel goed verbeteren naar Dutchcowboys. Het gaat immers waarschijnlijk niet op basis van welke websites bestaan, maar op basis van taalfouten: woorden die niet kloppen dus.