Instagram heeft eindelijk besloten wat er nou gebeurt als je een Reel aantikt. Het was lang een soort wedstrijd tussen twee functies, namelijk muten en pauzeren, maar Meta heeft nu een knoop doorgehakt.

Even pauze

Als je een Reel kijkt en je tikt even op het scherm, dan gaat het geluid van de Reel niet uit, het filmpje pauzeert even. Na een heel lange A/B-test is dit wat Meta heeft besloten. Het blijkt het meestgebruikte en gewenste gedrag te zijn en daarom is die vaagheid nu eindelijk voorbij en weten gebruikers van het social medium waar ze aan toe zijn. Althans, of het helemaal uit een A/B-test komt of misschien stiekem toch bij de concurrentie is afgekeken is de vraag: TikTok en YouTube Shorts werken al jaren op deze manier.

Wil je toch dat de Reel wordt gemute en dus geen herrie meer maakt, dan kun je boven de afspeelknop tikken om de video stil te laten afspelen. Voor engagement is Instagram wat minder aantrekkelijk geworden: het bemiddelde engagement is met 24 procent gedaald. De carrousel blijkt het beste te werken: hierin kun je bijvoorbeeld een tip of een checklist kwijt. Je kunt siwpen tussen de verhalen en dat vinden mensen prettig voelen. En, niet geheel onbelangrijk: ze genereren meer views.

