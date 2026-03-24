Het is de bedoeling dat iedereen binnen Meta , het bedrijf dat Facebook, Instagram en WhatsApp in handen heeft, een eigen AI-assistent krijgt.

Die toekomst ziet Meta-ceo Mark Zuckerberg voor zich. Hij denkt dat dit werknemers kan helpen om sneller te werk te gaan. Binnen het bedrijf wordt er al flink geëxperimenteerd met het concept. Zuckerberg zelf doet daar ook aan mee: hij is bezig met het maken van een AI-agent die hem kan helpen met zijn taken als ceo.

Volgens The Wall Street Journal helpt deze AI-ceo hem met allerlei zaken, waaronder het sneller verkrijgen van antwoorden op vragen die normaal veel tijd kosten. Aangezien Meta een bedrijf is bestaande uit zo’n 78.000 werknemers, moeten er soms door flink wat hoepels gesprongen worden om de juiste antwoorden bij de juiste personen los te peuteren. De AI-bot waar Zuckerberg mee werkt moet dit allemaal versimpelen.

Het blijft echter niet bij alleen een AI-agent voor Zuckerberg zelf: hij wil dat alle werknemers in het bedrijf uiteindelijk een eigen AI-assistent krijgen, zodat het werktempo omhoog geschroefd kan worden en de lijntjes kort blijven. Op die manier wil Meta ook beter kunnen concurreren met kleinere – en dus flexibelere – startups. “Als we dit doen, denk ik dat we veel meer gedaan krijgen en het veel leuker is”, zo stelde hij tijdens een kwartaalmeeting.

AI-assistenten communiceren al met elkaar

De werknemers van Meta lijken er in ieder geval enthousiast op te reageren. Op een intern berichtenforum wordt door medewerkers veelvuldig gepraat over de mogelijkheden, en er worden ervaringen uitgedeeld over de AI-assistenten die nu al worden gebruikt.

Er is zelfs een sectie binnen het forum gecreëerd waar de AI-bots tegen elkaar praten – vergelijkbaar met het speciaal voor AI bestemde socialmediaplatform Moltbook. Niet geheel toevallig heeft Meta Moltbook onlangs overgenomen

Uit de berichten op het forum blijkt dat sommige werknemers de AI-agenten inzetten als persoonlijke assistenten. Ze onderhouden digitaal contact met collega’s, of met de AI-assistenten van collega’s. Een andere populaire AI-bot heet Second Brain, die wordt ingezet als manager onder de AI-bots en documenten verzamelt en indexeert voor projecten.

Gaan er ontslagrondes volgen?

Er zitten ook mogelijke keerzijden aan deze nieuwe strategie van Meta. De Ai-assistenten krijgen veelvuldig toegang tot allerlei gevoelige documenten en informatie, en het is maar de vraag hoe lang dat goed blijft gaan. Meermaals is al gebleken dat dergelijke gevoelige informatie niet per se veilig is bij een AI-agent.

Erger is dat bedrijven dergelijke automatisering mogelijk willen implementeren om ontslagrondes door te voeren. Als AI meer werk kan uitvoeren, zijn er wellicht minder werknemers nodig, en dat kan ten koste gaan van de werkgelegenheid binnen bijvoorbeeld Meta.

Hoe dan ook is het een interessante ontwikkeling dat een van de grootste techbedrijven ter wereld AI zo’n belangrijk onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden wil maken. Het lijkt ons onwaarschijnlijk dat Zuckerberg geheel vervangen gaat worden door een AI-bot. Of ziet hij zichzelf al met de benen omhoog en met een cocktail in de hand op een tropisch strand zitten terwijl zijn AI-evenbeeld het bedrijf runt?