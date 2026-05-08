NASA
heeft een belangrijke doorbraak in rotors gevonden. Hierdoor kan het ervoor zorgen dat ze op supersonische snelheid niet stukgaan. In het Jet Propulsion Lab hebben de engineers sinds Ingenuity drie jaar geleden zijn marsmissie stopte, zeker niet stilgezeten.
Opvolger van Ingenuity
Ze zijn bezig met de opvolger van Ingenuity, die ook weer naar Mars zal gaan. Die moet verder kunnen gaan en meer vracht kunnen meenemen. Ingenuity was een daverend succes, maar er is nu een innovatie die wel eens voor grote verschillen kan zorgen. De bedoeling is dat er nog drie helikopters naar Mars gaan, namelijk in de SkyFall-missie die in 2028 vertrekt. SkyFall is een belangrijke Mars-missie waarin er met een ruimtevaartuig op nucleaire energie wordt gevlogen. Space
Reactor-1 heet dat vaartuig. De helikopters die worden ontwikkeld zijn zwaarder dan Ingenuity en kunnen zichzelf met een nieuwe zwaai weer op het marsoppervlak zetten.
Engineers van JPL en AeroVironment hebben eerder al aan Ingenuity gewerkt en zijn nu met de nieuwe rotor op de proppen gekomen. Ze hebben grotere bladen die door de ijle atmosfeer van Mars moeten komen. Mars
heeft 1 procent van de dichtheid van de lucht op aarde. Maakt dat veel uit? Ja. De rotors moeten veel sneller draaien om op te stijgen. Die van Ingenuity gingen 2.700 keer per minuut. Ze moesten oppassen dat ze niet door de geluidsbarrière gingen, want dan zouden ze stukgaan.
Rotors
"Met dat in het achterhoofd hebben we de vluchten van Ingenuity zo gepland dat de uiteinden van de rotorbladen bij windstil weer op Mach 0,7 bleven. Zo voorkwamen we dat de rotortips de geluidssnelheid zouden overschrijden als we tijdens de vlucht te maken kregen met een Martiaanse
tegenwind. Maar we willen meer prestaties van onze volgende generatie Mars-vliegtuigen. We moesten zeker weten dat onze rotors veilig sneller konden draaien."
De rotors gingen veilig en wel 3.750 rotaties per minuut. En hij kan meer vracht mee, wat vooral betekent: meer sensoren, camera’s en meetinstrumenten. En dat betekent: meer Mars-bevindingen voor ons op aarde.