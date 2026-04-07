Meta heeft een nieuwe update voor zijn slimme brillen klaarstaan. Zowel de Oakleys als de Ray-Bans krijgen hem en hij moet vooral voor mensen die met voeding bezig zijn grote voordelen bieden. Zo zou de bril meekijken met wat je eet en bijhouden wat er zoal naar binnen gaat door de dag heen.

Meta Ray-Ban Display

Dankzij AI kunnen brillen veel beter inschatten wat je portiegrootte is: dat is toch altijd zelf wat moeilijker om in de gaten te houden. Je kunt de camera-app gebruiken om vast te leggen wat je eet en de software van Meta kijkt dan wat het precies is dat de camera vastlegt en hoeveel. Het is binnenkort beschikbaar voor gebruikers van 18 jaar en ouder op de Ray-Ban Meta- en Oakley Meta-brillen, en later deze zomer op de Meta Ray-Ban Display- brillen . Wel komt het eerst alleen naar de Verenigde Staten.

Meta laat weten: “Ten eerste maken we het bijhouden van voeding op onze AI-brillen eenvoudiger. Met een simpele spraakopdracht of een snelle foto kun je handsfree loggen wat je eet. Meta AI haalt de belangrijkste voedingswaarden eruit en voegt deze toe aan je voedingsdagboek in de Meta AI-app. Na verloop van tijd zorgt dit dagboek voor steeds persoonlijkere inzichten die steeds nuttiger worden, waardoor je gezondere en beter geïnformeerde keuzes kunt maken. Wanneer je op het moment zelf advies nodig hebt, kun je Meta AI vragen stellen over wat je nu het beste kunt eten — zoals "Wat moet ik eten voor meer energie?" — met antwoorden die rekening houden met je voedingsdagboek en je doelen.”

Automatisch voedsel vastleggen

In de toekomst kan de bril je eten automatisch loggen, waardoor je er zelf niet zo bij hoeft na te denken: dan wordt er immers nog wel eens wat vergeten. Als het automatish wordt gelogd dan weet je dat je in de problemen zit, want je kunt dan niet zo makkelijk iets stiekem doen. Wel komen er privacyvraagstukken bij kijken, want filmt hij je dan de hele tijd? Dat is nog even afwachten, al lijkt het soms ook een kwestie van tijd voor dat allemaal geaccepteerd is: ons gevoel van privacy wordt al steeds verder opgerekt: de Google Glasses hadden ook camera’s en die werden ruim tien jaar geleden volledig verketterd, terwijl er over de Meta x Ray-Ban eerder wordt gezegd dat hij heel cool is.

Waarschijnlijk is de techniek dus allang klaar, maar moet de mens nog even meekomen. Wel lijkt het erop dat de Meta-bril veel meer ingeburgerd zal raken, want Meta maakt het mogelijk dat je ze op sterkte kan krijgen. Op die manier hoef je niet je bril of lenzen eronder te blijven dragen en wordt de bril mogelijk belangrijker gemaakt in het dagelijks leven. Verder is er een nieuwe Ray-Ban Meta Optics Styles met twee frames: vierkant en wat ronder in de kleuren matzwart, transparant zwart en transparantolijf.