​Waarom een Fitbit gebruiken steeds onaantrekkelijker wordt

Here’s how @fitbit ’s most advanced tracker yet helped one Googler level up his health and fitness ↓ https://t.co/oKLmld7U67

Overname door Google

Fitbit is jaren geleden overgenomen door Google en dat zorgde al voor veel onrust. Mensen zijn zich bewust van hoeveel Google van ze weet en met de data erbij van Fitbit is dat nog meer. Maar ook is er natuurlijk de Pixel Watch, het slimme horloge van Google: in hoeverre kiest Google ervoor om Fitbits slimheid te gebruiken voor zijn slimme horloge, en dat vernuft minder te steken in de apparaatjes die we kennen als Fitbit?

Tot op heden viel dat laatste wel mee. Fitbit bleef wel met nieuwe wearables komen en die werkten gewoon binnen het Fitbit-ecosysteem, zonder dat Google daar al te veel mee te maken had. Echter lijkt dat de komende tijd te gaan veranderen. Google heeft de afgelopen weken veel mensen ontslagen en onder andere de mede-oprichters van Fitbit vertrekken. Dat is geen goed teken, wanneer mensen hun geesteskind verlaten, al is het onduidelijk in hoeverre ze deel uitmaken van de ontslagen vanuit Google of zelf zijn opgestapt. Hoe het ook zij: dit is meestal bad news.