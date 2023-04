Fitbit-gebruikers: deze zomer start de verhuizing naar Google

Want ja, de vraag is natuurlijk: wat verandert er dan precies? Hoe log je straks in in de Fitbit-app? Vanaf deze zomer kun je ervoor kiezen om dat te doen via Google, zoals je dat wel vaker ziet op websites. Heb je nog geen Fitbit-account, dan zal je vanaf deze zomer direct met een Google-account moeten inloggen. Heb je wel al een Fitbit-account, dan kun je er ook voor kiezen daar nog zeker anderhalf jaar mee in te loggen. Google heeft gezegd dat het in 2025 wel een Google-account verplicht stelt bij het gebruik van Fitbit-gadgets.

Voordat je in de pen klimt tegen Google: je krijgt tot 2025 de kans om vrijwillig van Fitbit naar Google over te gaan, daarna wordt het wat dwingender. Hoewel sommige Fitbit-gebruikers er alsnog niet heel blij mee zullen zijn, is Google vrij coulant in hoe snel het verwacht dat gebruikers de overstap doen. Waarschijnlijk zijn mensen eerder verdrietig over het feit dat sinds kort de uitdagingen van Fitbit zijn verdwenen, dan over de manier waarop ze binnenkort moeten inloggen.

Google Privacy Center

Je hoeft niet zelf het wiel uit te vinden van hoe je de overstap maakt: de Fitbit-app zal over een tijdje een pop-up of andersoortige melding maken met de mogelijkheid om in te loggen via Google. Zo hoef je niet bang te zijn dat je al je data kwijt bent, want dat migreert allemaal gewoon mee, belooft Google. Wil je trouwens die pop-up niet afwachten, dan kun je ook naar het Instellingenmenu en vanuit daaruit kiezen voor de nieuwe manier van inloggen. Google verkoopt het mooi: je hoeft nu nog maar één wachtwoord te gebruiken om in je Google en je Fitbit te komen. Dat scheelt weer een extra wachtwoord onthouden of in je wachtwoordmanager opslaan. Ook kun je straks je Fitbit-data beheren vanuit het Privacy Center van Google. We moeten echter nog zien of dat wel heel duidelijk is en we er daarom op vooruit gaan of niet.

Eén van de redenen dat Fitbit-gebruikers niet zo op Google zitten te wachten, dat is dat het al zoveel macht en data heeft. Straks weet het ook nog wanneer je slaapt, wanneer je rent, wanneer je hartslag ineens begint te racen en dat is toch wel heel persoonlijke informatie. Combineer je die informatie met bijvoorbeeld je Google-zoekopdrachten, je mails in je mailbox enzovoorts, dan krijgt Google wel een heel gedetailleerd plaatje. Een plaatje dat het weer kan inzetten om advertenties te personaliseren. Op zich zijn er dingen die Google helemaal niet mag met de data en dat geldt ook voor de Google Advertenties-data gecombineerd met die van Fitbit: dat mag niet. En, goed om te weten, dat mag niet omdat de EU dat heeft besloten.

Wanneer Google precies begint met het uitsturen van informatie over dat inloggen via Google in plaats van het oude Fitbit-account, dat is nog even afwachten, maar in ieder geval gaat het ergens deze zomer van start. Tot die tijd (en dus eigenlijk tot 2025) kun je nog gewoon op de oude wijze verder met Fitbit. Maar ja, dan dus wel zonder die leuke uitdagingen, waar we nog steeds van balen.