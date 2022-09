Fitbit account gaat in 2025 op in Google account

Tijdens de onthulling van de nieuwe Fitbit smartwatches en fitnessbanden werd er nog geheimzinnig over gedaan. Dat is nu verleden tijd. Fitbit heeft namelijk officieel bekendgemaakt dat het bedrijf, dat al geruime tijd onderdeel is van Google, de bestaande Fitbit accounts gaat samenvoegen met de Google accounts. Dit betekent dat je als Fitbit gebruiker vanaf volgend jaar (2023) al de data van je Fitbit account kunt overzetten naar een – of je bestaande – Google account. In 2025 zal Fitbit uiteindelijk het ‘eigen’ account definitief vaarwel zeggen.

Gezondheidsdata blijft uit handen van adverteerders

Om gebruikers enigszins gerust te stellen is Fitbit er als de kippen bij om te melden dat de gezondheidsdata die verzameld wordt door de slimme polsgadgets van de fabrikant, niet beschikbaar komen voor Google adverteerders. Dat was, en is, een van de grootste zorgen van Fitbit klanten. De slimme horloges en fitness bandjes hebben inmiddels immers de nodige gezondheidsfuncties, zoals het registeren van hartslag, slaapritme en dergelijke. Daarnaast kan een Fitbit je ook waarschuwen voor een onregelmatig hartritme en atrium fibrilleren. De komende maanden en jaren zullen daar ongetwijfeld nog meer gezondheidsfuncties bij komen.

Heb je een Fitbit, dan kun je vanaf 2023 de data van je Fitbit account dus overzetten naar een Google account. Tot (begin) 2025 is dat nog niet persé nodig, maar de fabrikant laat wel al weten dat je in de toekomst, als je van bepaalde nieuwe features en functies gebruik wilt gaan maken, toch echt een Google account nodig zult hebben. In de loop van 2025 is er geen andere optie meer, dan stopt de ondersteuning voor Fitbit accounts.