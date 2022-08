Fitbit presenteert nieuwe line-up van slimme polsgadgets

Uiteraard werkt de samenwerking met Google wel haar vruchten af. De slimme Fitbit polsgadgets beschikken over slimme functies, zoals uitgebreide app- en sm- notificaties, slimme meldingen, snelle antwoorden (op Android) en meer. En, binnenkort zullen ook Google Maps en Google Wallet beschikbaar komen. Wanneer precies? Daar wil Fitbit nu nog niets over kwijt.

Ook de gebruiksinterface van de Versa 4 en Sense 2 zijn vernieuwd. Het scherm is nu voorzien van overzichtelijke tegels, waardoor je sneller en makkelijker kunt navigeren. Het besturingssysteem is, ondanks dat Fitbit inmiddels al een tijdje onderdeel is van Google, npg steeds van Fitbit zelf. De fabrikant heeft nog niet gekozen voor WearOS dus. Volgens Fitbit is dat een strategische keuze en het zal ongetwijfeld ook te maken hebben met het ecosysteem (en Premium service) die Fitbit de afgelopen jaren (met succes) ontwikkeld heeft. Daar zullen ze zo snel geen afscheid van nemen.

De vorige modellen hadden een touch-sensitive bediening aan de zijkant, maar dat bleek in de praktijk geen succes. Vooral bij het sporten, of intensieve polsbewegingen, kon het nogal eens gebeuren dat de smartwatch ongewild apps of andere functies opstartte, of afsloot. Kortom, de nieuwe modellen hebben diverse verbeteringen die het draag- en gebruikscomfort van deze polsgadgets ten goede komen.

Fitbit heeft vandaag twee vernieuwde slimme horloges en een nieuwe fitnesstracker gepresenteerd. Het betreft de Sense 2, de Versa 4 smartwatches en de Inspire 3 fitnesstracker. Daarmee is feitelijk de complete lijn, van instap- tot het topmodel weer up to date gebracht.

Fitness en gezondheid

De Versa 4 en Sense 2 beschikken nu over dubbel zoveel sportmodi als voorheen: 40, waaronder gewichtheffen en dansen. Verder hebben ze GPS aan boord en geven ze tijdens het sporten real-time inzicht in je hartslagzone en andere statistieken. Met de dagelijkse herstelscore, waarvoor je wel een Premium abonnement nodig hebt (8,99 per maand), kun je bepalen of en hoe intensief je die dag kunt sporten of dat je beter even een rustdag kan nemen.

De Sense 2 beschikt bovendien over een zogenoemde Body Response-sensor. Die meet continu de elektrodermale activiteit (cEDA). Samen met de cEDA-sensor analyseert Sense 2 je hartslag, hartslagvariabiliteit en huidtemperatuur om je via meldingen te helpen begrijpen wanneer je lichaam tekenen van stress vertoont. Doel van deze meldingen is de drager van de smartwatch beter inzicht te geven in situaties die stress kunnen veroorzaken. Samen met de stress-melding biedt de Sense 2 dan ook verschillende mogelijkheden, zoals het invullen van je stemming of het doen van een begeleide ademhalingssessie of mindfulness.

Klinische validatie Afib monitoring

De nieuwe Body Response-sensor stelt de Sense 2 ook in staat om, samen met Fitbit’s nieuwe fotoplethysmografie-algoritme (PPG) en de meting van hartslag, hartslagvariabiliteit en huidtemperatuur, tekenen van atriale fibrillatie (Afib) continu te monitoren. De nieuwe functie beoordeelt het hartritme tijdens je slaap of wanneer je stilzit en geeft een melding wanneer er tekenen zijn die op Afib kunnen wijzen. De functie is een aanvulling op de elektrocardiogram (ECG)-app, waarmee gebruikers actief een controle kunnen uitvoeren.

Onlangs is deze functie beloond met een FDA-goedkeuring en CE-markering. De Afib-monitoring is gevalideerd in klinische onderzoeken en kan nu dus ingezet worden als preventieve detectiemethode bij iedereen die een Fitbit Sense 2 draagt. Dat biedt nieuwe mogelijkheden voor gebruik door, bijvoorbeeld, huisartsen en cardiologen bij patiënten. Uiteraard is het geen functie op basis waarvan artsen een behandeling of medicatie op kunnen afstemmen, maar het kan er wel voor zorgen dat de Afib-diagnose bij risicopatiënten eerder gesteld kan worden. Wanneer de Sense 2 een Afib-melding geeft, kan de patiënt voor verder onderzoek zelf direct contact opnemen met zijn huisarts of cardioloog voor verder onderzoek.

Beschikbaar in de herfst

De Sense 2 is overigens niet de enige Fitbit die deze optie gaat bieden. Hij is binnenkort beschikbaar voor gebruikers in verschillende landen in Europa , inclusief Nederland, op de Charge 5, Charge 4, Luxe, Inspire 2, Inspire 3, Sense, Sense 2, Versa 2, Versa 3 en Versa 4.

De nieuwe Fitbit’s verschijnen dit najaar in de winkels de adviesprijzen liggen respectievelijk op 99,95 voor de Inspire 3, de Versa 4 kost 229,95 en de Sense 2 komt op 299,95. Wanneer je er eentje koopt, dan krijg je daarbij ook zes maanden het Premium abonnement bij, dat normaal – en na die zes maanden als je het abonnement wilt blijven gebruiken, 8,99 per maand kost.