Fitbit Charge 5 wordt de grootste concurrent van de Fitbit Sense

Kijkend naar de specs dan is de Charge 5, in vergelijking tot zijn voorganger, ongeveer 10 procent dunner geworden. Dat komt het draagcomfort ten goede. De accu houdt het volgens de opgave van Fitbit zeven dagen uit op één lading.

Fitbit zelf gaf bij de lancering van de Charge 5 aan dat dit product het gat tussen de smartwatches en activity trackers zal opvullen. Ik denk echt dat de Charge 5 in potentie de Sense ‘overbodig’ kan maken. Daarbij moet ik wel nog een kleine slag om de arm houden, totdat ik ze met elkaar heb kunnen vergelijken. Dat duurt nog een paar weken. De Charge 5 is overigens vanaf vandaag wel al te bestellen , maar de eerste exemplaren zullen pas eind september beschikbaar komen.

Fitbit heeft zojuist haar nieuwste activity tracker, de Charge 5 gepresenteerd. Het is voor dit merk de eerste smart band met een kleurenscherm. Dat is echter niet alles. De Charge 5 is, kijkend naar de functies, feitelijk een compacte, en goedkopere, variant van de Sense. Compleet met hartslagmeting, slaapscore en stressmeting. Wanneer later dit jaar ook de ECG-functie beschikbaar komt, dan is het verschil tussen de Sense en Charge 5 vrijwel verwaarloosbaar. Op het prijskaartje na dan, want met een advies verkoopprijs van € 179,95 is hij fors (ca 100 euro) voordeliger dan de Sense.

Dagelijkse herstelscore

Tegelijk met de nieuwe activity tracker kondigde Fitbit ook de komst aan van de ‘dagelijkse herstelscore’. Een functie die binnenkort beschikbaar zal zijn op die Charge 5, Sense, Versa 3, Versa 2, Luxe en Inspire 2. Met deze functie kun je zien in hoeverre je lichaam herstelt is na sportieve activiteiten of workouts. Afhankelijk van de mate van herstel zal de Fitbit vervolgens adviezen geven voor herstel of sport.

Met de dagelijkse herstelscore kun je in een oogopslag zien of je lichaam (weer) klaar is om te sporten dat het beter is om nog een dagje rustig aan te doen. Elke ochtend ontvang je een score op basis van je activiteit, hartslagvariabiliteit (HRV) en recente slaap. Daarnaast maakt Fitbit ook een analyse van de factoren die je score hebben beïnvloed, en geeft suggesties voor sport en beweging.