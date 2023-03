RIP Fitbit Challenges: vanaf nu wordt de app een stuk saaier

Eén van de sterke kanten van Fitbit is dat het heel goed is in het motiveren van mensen om meer te sporten. Dat doet het niet alleen door je van statistieken te voorzien, maar ook door je de kans te geven om bijvoorbeeld je vrienden uit te nodigen voor uitdagingen. Door een wedstrijdje te doen met de hoeveelheid dagelijkse stappen en sportieve minuten, wordt je uitgedaagd om net dat stapje extra te zetten om die vriend van je te verslaan. Dat gaat er nu echter helemaal uit. Vandaag gaat een deel van de Fitbit -ervaring het Google-kerkhof op.

Tien jaar lang kon je je vrienden bijvoorbeeld een soort bingo laten spelen, of zelfs een soort racewedstrijd doen door een maand lang bij te houden hoeveel je sport. Uiteindelijk werd er gekeken wie het het beste had gedaan. Liever alleen? Dat kon ook. In adventures kon je een virtuele tour doen van de mooiste plekken op aarde, op basis van het aantal stappen dat je zette. Dan kon je bijvoorbeeld naar Yosemite National Park gaan en dat was tof, omdat je wel per se een bepaald aantal stappen moest hebben gezet.

Er zijn veel mensen die geklaagd hebben over deze keuze van Fitbit, maar helaas: het is gebeurd. De badges waar je zo hard voor hebt gewerkt, die verdwijnen uit de app en hetzelfde geldt voor de challenges, adventures en open groepen. Het was altijd een van de grote sterkte punten aan Fitbit: iets dat echt een overweging was voor anderen om toch ook op Fitbit over te stappen. Stel je voor dat je vrienden steeds grappen maken en bezig zijn met een challenge die ze samen hebben, dan wil je toch meedoen.

Bedankt hé, Google

Open groepen hadden soms duizenden, miljoenen leden en die draaiden vooral om het hebben van eenzelfde interesse, zoals gezond, vegetarisch eten. Die groepen zijn weg: je kunt nu alleen privégroepen openen om met vrienden te gebruiken. Dat is echter niet het ergste: het ergste is waarschijnlijk dat al je zuurverdiende trofeeën weg zijn. Je kunt ze inmiddels ook niet meer downloaden. Alles waar je zo lekker voor bezig was, is gone en je moet nu dus op andere manieren zien te zorgen dat je de motivatie opbrengt om je stappen te zetten.

Het is onduidelijk waarom Fitbit voor deze keuze is gegaan. Was het nou werkelijk zoveel werk om dit bij te houden? Waarschijnlijk heeft het er alles mee te maken dat Fitbit nu van Google is en dat Google het meer in het Material You-design wil hebben. Fitbit meent zelf dat deze functies door niet zo heel veel mensen werden gebruikt. Maar tegelijkertijd kon het geen cijfers fabriceren om dat statement kracht bij te zetten. Op social media lijkt het bovendien wel anders te zijn.

Als jij leefde voor de badges en challenges op Fitbit, dan is deze dag een bittere pil. Het is weg, verdwenen en je zal nu andere motivatie moeten vinden om toch die gezondere levensstijl te bewerkstelligen. Dat kan allemaal nog steeds in Fitbit, maar de f van fun is er nu wel akelig hard uitgehaald.