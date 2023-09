Google lanceert nieuwe Fitbit Charge 6: met fysieke knop

Google heeft de Fitbit Charge 6 aangekondigd. Het is qua design geen verrassing, want het lijkt als twee druppels water op voorganger Charge 5. Wel heeft hij een fysieke knop, die je kunt kennen van de Sense 2. Hiermee kun je in een keer terug naar het hoofdscherm.



Charge 6

De wearable zou een week meegaan op een keer laden en is daarnaast voorzien van enkele verbeteringen in de vorm van machine learning. Zo zou het apparaatje nog specifiekere hartslagmetingen kunnen doen waar je bijvoorbeeld tijdens het sporten van kunt profiteren. Zo kan Charge 6 aangeven dat je in een bepaalde hartzone bent, zodat je eventueel iets rustiger aan kunt gaan doen om bijvoorbeeld in de zone van vetverbranding terecht te komen, mocht je willen afvallen. Bij HIIT-trainingen en bijvoorbeeld spinning kan je hartslag beter worden bijgehouden. Ondersteuning voor YouTube Music is er ook en daarmee kun je als je muziek luistert op je telefoon de muziek op je pols even pauzeren of weer verder laten afspelen. Ook is het mogelijk om betalingen te doen vanaf je pols, want de Google Wallet app is beschikbaar. Via NFC kun je dan gewoon contactloos betalen met je Fitbit.

Fitbit Je kunt met deze wearable ECG's maken om je hart in de gaten te houden, maar ook kun je hem gebruiken in combinatie met fitness-apparaten zoals NordicTrack, Tonal en Peloton. Je kunt na een nacht slapen met het bandje om een slaapscore verwachten, wat natuurlijk interessante inzichten kan geven als je bijvoorbeeld wil onderzoeken of je later op de dag koffie drinken beter kan laten. Navigeren kan met deze Fitbit ook, namelijk door Google Maps te gebruiken, die in tekst laat zien of je links of rechts moet gaan. Kun je iets op het scherm niet goed lezen? Dan tik je een paar keer en zoomt hij vanzelf in. 12 oktober komt hij uit in de kleuren zwart, wit en koraal, maar je kunt hem nu al voorbestellen voor 159,95 euro. Je krijgt daar ook een half jaar Fitbit Premium bij.