Lamp aan: 10 gekke toepassingen voor je Fitbit

Draag jij altijd trouw je Fitbit? Alles voor die 10.000 dagelijkse stappen (al wordt eraan getwijfeld of dat echt de gouden regel moet zijn). Waarschijnlijk ken je de Fitbit -app uit je hoofd, net als de menu’s van het apparaatje. Maar er zijn nog steeds genoeg dingen over die je met een Fitbit kunt doen waar je waarschijnlijk geen idee van hebt. Je moet er een beetje vernuftig voor zijn, maar dan heb je ook wat. Zo maak je nog beter gebruik van je Fitbit.

1. Geld overmaken

Oke, dit kan voor zover we weten niet met een Nederlandse bank, maar Amerikanen kunnen met If This Then That (IFTTT) zorgen dat ze geld van hun betaalrekening bij Capital naar hun spaarrekening overmaken. Het zou trouwens nog makkelijker zijn als dat ook andersom kan, maar we weten niet of daar ook een IFTTT voor is. Het idee hierbij is trouwens niet zozeer dat je geld kan overmaken: je kunt het linken aan je prestaties van je Fitbit die dag. Dus je kunt bijvoorbeeld instellen dat wanneer je een x aantal stappen hebt gezet, er automatisch geld van je betaalrekening naar je spaarrekening gaat. Best tof, een soort ‘beloning’ uit eigen zak voor je prestaties.

2. Praten met Alexa

Als je een nieuwere Fitbit Charge of Versa hebt, dan kun je de Fitbit-skill gebruiken. Dit is een skill van Amazon Echo-speakers waarmee je bijvoorbeeld kunt vragen hoeveel stappen je die dag hebt gezet, of hoeveel callorieeën je hebt verbrandt. Je kunt gewoon hardop praten tegen Alexa en ze vertelt je dankzij de synchronisatie met je Fitbit precies wat je moet weten.