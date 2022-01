​Fitbit komt met eigen jaarlijstje: ‘Your 2021 Year in Review’

Hoeveel stappen heb jij gezet in 2021? En wat was jouw meest actieve dag? Fitbit is er uitzonderlijk laat mee, maar het komt nu met een persoonlijk jaarlijstje: Your 2021 Year in Review. Het is niet voor het eerst dat het met een jaarlijst komt, maar het heeft hem wel verder ontwikkeld.

Sprotief over de hele wereld

Het is opmerkelijk dat de persoonlijke jaarlijst van het voorgaande jaar nu pas komt, want al begin januari meldde Fitbit op basis van zijn data welke landen het meest sportief waren in 2021. Zo was wereldwijd de meest actieve dag 14 mei, werden er wereldwijd in totaal 46 biljoen stappen gezet en was Nederland, de VS, België of Australië bij lange na niet het meest sportieve land. Dat blijken Hong Kong, Ierland, Zwitserland, Spanje en Zweden te zijn geweest, kijkend naar het aantal stappen.

Gemiddeld slapen we wereldwijd 6,5 uur per nacht en gaan we gemiddeld genomen 23:18 uur naar bed om vervolgens om 07:03 uur weer wakker te worden. Het land met de meeste slaap was Finland, gevolgd door Ierland, België, Nederland (!) en Nieuw-Zeeland. Dat blijkt wel een goede gewoonte, want de landen met de laagste hartslag (en dat is een goed teken) zijn Italië, Finland, Nederland, Noorwegen en Zweden. We behoren ook tot de landen met de meeste actieve zone-minuten, dus we zijn niet alleen maar lui en langzaam.